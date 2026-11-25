Proje hızla ilerliyor:

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen yeni stadyum projesinde fiziki gerçekleşme oranı %72'ye ulaştı. Dulkadiroğlu ilçesinde yükselen tesis, 17.500 seyirci kapasiteli olacak şekilde planlandı ve çatı, tribün ile iç mekan imalatları yoğun bir şekilde sürüyor.

Projenin resmi bitiş tarihi olarak 22 Şubat 2027 hedefleniyor; sorumlu ekipler bu takvime göre altyapı, iç düzenlemeler ve son işlemleri tamamlamaya odaklanmış durumda. Yetkililer, yeni sezon içinde stadyumun taraftarlarla buluşturulmasını hedeflediklerini belirtiyor.

il müdürünün değerlendirmesi:

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, çalışmaları yerinde takip ettiklerini ve projenin planlanan takvimde ilerlediğini ifade etti. Özdemir, "Şu anda yüzde yetmiş ikilik fiziki ilerlemeyle devam ediyor. Normal işin bitim süresi 2027 yılı Şubat 22" sözleriyle sürecin takvimine vurgu yaptı.

Özdemir, ayrıca emeği geçen kurumlara teşekkür ederek stadyumun şehir merkezine yakın konumunun halkın maçlara yürüyerek ulaşmasını sağlayacak bir avantaj sunduğunu, iç mekanlarda alçı, sıva ve boya işlerinin sürdüğünü aktardı.

şehir için beklenen kazanımlar:

Yeni stadyumun yalnızca maç organizasyonlarına değil, aynı zamanda antrenman salonları, idari ofisler ve il müdürlüğü hizmet birimlerinin konumlandırılacağı alanlarla şehir spor altyapısına önemli katkı yapması bekleniyor. Yetkililer, tesisin şehrin uzun süredir beklediği ihtiyaçlardan biri olduğunu vurguluyor.

Özdemir, Kahramanmaraş genelindeki diğer spor yatırımlarına da dikkat çekti; Elbistan yüzme havuzu, Afşin yüzme havuzu, Ekinözü spor salonu, Andırın yurdu gibi projelerle birlikte birkaç yurdun (İstiklal yurdu ve Kahramanmaraş yurdu) açılışının da planlandığını belirterek, bu tesislerin toplu açılışları sırasında önemli bir maçın düzenlenebileceğini sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, stadyum inşaatındaki %72'lik ilerleme, ilgili kurumların koordinasyonuyla planlanan tarihte tamamlanma hedefini canlı tutuyor ve Kahramanmaraş'ın spor altyapısına kısa vadede somut katkılar sunma beklentisini güçlendiriyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN DULKADİROĞLU İLÇESİNDE YENİ STADYUMUN YAPIM ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRÜYOR.