Dolar 48,4285 0,00%
Euro 56,3505 +0,18%
Bist 14.145,50 +0,95%
Altın Gram 6.970,12 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Mizhirgi Dağı'nda çığ felaketi: 11 hayatını kaybetti, 6'nın akıbeti belirsiz

Kabardino-Balkarya'daki Mizhirgi Dağı'nda dün saat 17.00'de çığ düştü; resmi raporlara göre 11 dağcı öldü, 6 dağcının akıbeti hâlâ bilinmiyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mizhirgi Dağı'nda çığ felaketi: 11 hayatını kaybetti, 6'nın akıbeti belirsiz

Mizhirgi Dağı'nda çığ felaketi: 11 hayatını kaybetti, 6'nın akıbeti belirsiz

Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'ndeki Mizhirgi Dağı'nda dün yerel saatle 17.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde, yetkililerin verdiği bilgilere göre 11 dağcı hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları:

Olayla ilgili ilk haberlerde bazı dağcıların yaralandığı bildirildi; aynı zamanda yerel acil durum birimleri, 10 dağcının kendi imkanlarıyla dağdan indiğini, 6 dağcının ise akıbetinin bilinmediğini açıkladı. Resmi sayılar ve saha raporları arasında farklılık bulunuyor.

Arama kurtarma çalışmaları:

Arama ve kurtarma çalışmalarına 50'den fazla acil durum görevlisi katılıyor. Ekipler, zorlu arazi koşulları ve yeni çığ düşme riskinin yüksek olması nedeniyle çalışmaları güçlükle sürdürüyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, alınan bilgilerin güncellendikçe paylaşılacağını belirtti.

Rusya’ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’nde bulunan Mizhirgi Dağı’ndan dün meydana gelen çığ...

Rusya’ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’nde bulunan Mizhirgi Dağı’ndan dün meydana gelen çığ felaketinde 11 dağcı hayatını kaybederken, 6 dağcı kayboldu.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı
images

Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi
images

Tepebaşı'nda yalnız yaşayan 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
images

Depolardan çıkan milyonlar: kapsüller ve 1 ton 250 kilo sentetik madde ele geçir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tarih okumalarına yönelik eleştiri ve bölgesel mesaj

Bağ bozumu şenlikleri kapsamında Manisa'nın bağcıları ve yetkilileri çözüm arayışında

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti