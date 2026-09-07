Mizhirgi Dağı'nda çığ felaketi: 11 hayatını kaybetti, 6'nın akıbeti belirsiz

Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'ndeki Mizhirgi Dağı'nda dün yerel saatle 17.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde, yetkililerin verdiği bilgilere göre 11 dağcı hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları:

Olayla ilgili ilk haberlerde bazı dağcıların yaralandığı bildirildi; aynı zamanda yerel acil durum birimleri, 10 dağcının kendi imkanlarıyla dağdan indiğini, 6 dağcının ise akıbetinin bilinmediğini açıkladı. Resmi sayılar ve saha raporları arasında farklılık bulunuyor.

Arama kurtarma çalışmaları:

Arama ve kurtarma çalışmalarına 50'den fazla acil durum görevlisi katılıyor. Ekipler, zorlu arazi koşulları ve yeni çığ düşme riskinin yüksek olması nedeniyle çalışmaları güçlükle sürdürüyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, alınan bilgilerin güncellendikçe paylaşılacağını belirtti.

Rusya’ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’nde bulunan Mizhirgi Dağı’ndan dün meydana gelen çığ felaketinde 11 dağcı hayatını kaybederken, 6 dağcı kayboldu.