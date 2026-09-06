Mobil sosyal hizmet merkezi sahada: Diyarbakır'da 10 binden fazla kişiye rehberlik verildi

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracıyla kent merkezi ve kırsal alanlarda kapsamlı rehberlik çalışmaları yürüttü. Araç, Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda stant kurarak vatandaşları kurumdan alınabilecek hizmetler ve destek programları hakkında bilgilendirdi; semt pazarında ise broşür dağıtımı yapıldı.

saha çalışmasının hedefleri:

İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın arz odaklı, yerinde hizmet yaklaşımıyla Diyarbakır'da saha çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Mobil aracın il merkezi ile ilçelere, özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelere ulaşarak ihtiyaçları yerinde tespit ettiğini ve vatandaşları uygun sosyal hizmet modellerine yönlendirdiklerini belirtti.

yürütülen hizmetler ve bilgilendirme:

Projeler kapsamında aile, çocuk, kadın, yaşlı ve engelli bireylerin yanı sıra toplumun farklı kesimlerine rehberlik, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunuldu. Çalışmalarda Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, aile danışmanlığı, sosyal uyum danışmanlığı, aile eğitim programı ile Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimleri hakkında bilgilendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri yer aldı.

Çeçen, "Bu çalışmalarımızın daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla bilgilendirici afişlerimizi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sergiliyor, broşürlerimizi de vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Temel amacımız sosyal hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek, ihtiyacı yerinde görmek ve vatandaşlarımıza doğru hizmeti doğru zamanda en kısa şekilde ulaştırmak" dedi.

Yetkililer, mobil hizmet sayesinde bugüne kadar 10 binden fazla kişiye rehberlik sağlandığını bildirirken, il genelinde sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve saha çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladı. Çalışmaları yürüten personele de teşekkür edildi.

DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, "MOBİL SOSYAL HİZMET MERKEZİ" ARACI, MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE BULUNAN SANAT SOKAĞINDA STANT AÇTI.