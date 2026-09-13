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ESO aile şenliği altıncı kez üyeleriyle buluştu

ESO'nun 6. Aile Şenliği, oda üyeleri ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti; birlik ve sohbetin ön planda olduğu, renkli anların yaşandığı gün oldu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ESO aile şenliği altıncı kez üyeleriyle buluştu

ESO aile şenliği altıncı kez üyeleriyle buluştu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından geleneksel hale getirilen ESO Aile Şenliği'nin 6'ncısı, oda üyeleri ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, yönetim tarafından karşılanan davetlilerle başladı ve gün boyunca sürdürdüğü sıcak atmosferle dikkat çekti.

birlik ve beraberlik mesajları:

Organizasyonda üyeler ve aileleri aynı sofrada bir araya gelerek dayanışma ve birlik mesajlarını öne çıkardı. ESO yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda sohbetler, tanışmalar ve karşılıklı dayanışma vurguları etkinliğin ana eksenini oluşturdu.

renkli görüntüler ve etkinlik akışı:

Güzel havanın da etkisiyle katılımcılar gün boyu keyifli anlar yaşadı; yemek, sohbet ve küçük etkinliklerle geçen organizasyonda renkli kareler objektiflere yansıdı. Şenlik, katılımcıların memnuniyeti ve sıcak atmosfer içinde son buldu.

SANAYİ ODASI (ESO) TARAFINDAN GELENEKSEL HALE GETİRİLEN ESO AİLE ŞENLİĞİ’NİN 6’NCISI, ODA ÜYELERİ...

SANAYİ ODASI (ESO) TARAFINDAN GELENEKSEL HALE GETİRİLEN ESO AİLE ŞENLİĞİ’NİN 6’NCISI, ODA ÜYELERİ VE AİLELERİNİN YOĞUN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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