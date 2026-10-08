Montella'dan Adana Demirspor'a mali rahatlama: 330 bin eurodan feragat

Vincenzo Montella'ın Adana Demirspor alacaklarından feragatı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2021-2023 döneminde 'Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu' olarak görev yaptığı Adana Demirspor’dan kalan 330 bin euro tutarındaki geçmişe dönük alacağından feragat ettiğini kulübe bildirdi.

Sözlü mutabakat ve resmi bildirim:

Taraflar arasında 5 Eylül tarihinde sağlanan sözlü mutabakatın ardından, Montella milli maç döneminin tamamlanmasının ardından feragatini resmi olarak Adana Demirspor yönetimine iletti. Kulüp, bu kararı yapılan görüşmeler doğrultusunda alındığını açıkladı.

Kulübün açıklaması ve atılacak adımlar:

Adana Demirspor tarafından yapılan açıklamada, Montella’ya içten teşekkür edilerek bu jestin kulübün geçmiş dönemden kalan mali yükümlülüklerini hafifletmeye katkı sağladığı vurgulandı. Açıklamada Montella’nın unvanı ve görev dönemine ilişkin bilgiler ile birlikte, kulübün sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturma hedefi doğrultusunda yeni adımlar atmaya kararlı olduğu belirtildi.

Kulübün içinde bulunduğu mali tablo ve takım performansına dair kaygılar sürerken, Montella’nın feragat kararı kısa vadede mali yüklerin azaltılmasına yardımcı olacak somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Yönetim, alacakların yapılandırılması ve gider kontrolüne yönelik çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor.

Montella’nın bu tavrı, hem kulüple geçmiş dönemdeki ilişkilerin mali boyutuna bir çözüm getirdi hem de Adana Demirspor’un finansal planlamasında önerilen düzenlemelere alan açtı. Kulüp yetkilileri, yapılan mutabakatın ardından mali dengeyi sağlama çabalarına devam edeceklerini açıkladı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, ADANA DEMİRSPOR'DAN ALACAĞI 330 BİN EURODAN FERAGAT ETTİ.