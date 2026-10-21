Mostim inşaatında yüzde 95 ilerleme, hedef 2027 teslimi

mostim inşaatında son durum:

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ve DESOB’a bağlı oda başkanlarının katılımıyla, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’ndeki Mezopotamya Sanayi ve Ticaret Merkezi (MOSTİM) Projesi inşaat sahasında incelemeler yapıldı. DESOB tarafından yürütülen projede, projenin 620 bin metrekarelik bölümünde temel, karkas, duvar, sıva ve çatı paneli imalatlarının %95i tamamlandı; saha betonu ve altyapı çalışmaları ise sürüyor.

alan dağılımı ve kapasite:

Proje toplam 2 bin 500 dönüm alana yayılacak şekilde planlandı. Bu alanın 1 bin 125 dönümü yol, yeşil alan, ibadet alanı, meydan ve ortak kullanım alanlarına, 1 bin 375 dönümü ise sanayi sitesi alanına ayrıldı. MOSTİM bünyesinde 750 bin metrekare kapalı alanda, 200, 250, 270, 400 ve 500 metrekare büyüklüklerde yaklaşık 2 bin 400 iş yeri ve imalathane inşa edilecek.

altyapı, teslim hedefleri ve sektör dağılımı:

Elektrik ve doğalgaz altyapı çalışmalarının zamanında tamamlanmasıyla, mevcut 620 bin metrekarelik bölümdeki iş yerlerinin 2027 yılı sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor. Kalan 130 bin metrekarelik bölümün ruhsatlandırma süreci ise devam ediyor. MOSTİM’de ağır iş makineleri, oto tamircileri, gıda, PVC, alüminyum, demir, mobilya, plastik, imalat ve paketleme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler yer alacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlanması amaçlanıyor. İnceleme sırasında Vali Murat Zorluoğlu ve Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir alanda incelemelerde bulundu; DESOB yetkilileri desteklerinden dolayı Vali Zorluoğlu ve Kaymakam Özdemir’e teşekkür etti.

DİYARBAKIR VALİSİ MURAT ZORLUOĞLU, DESOB BAŞKANI ALİCAN EBEDİNOĞLU VE DESOB’A BAĞLI ODA BAŞKANLARI İLE BİRLİKTE, MEZOPOTAMYA SANAYİ VE TİCARET MERKEZİ (MOSTİM) PROJESİNİN İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.