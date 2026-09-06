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Motorize zabıta ekipleri KPSS adaylarını sınav merkezlerine zamanında ulaştırdı

Bahçelievler'de motorize zabıta ekipleri, kimlik, sınav belgesi veya ulaşım sorunu yaşayan 12 KPSS adayını zamanında sınav merkezlerine yetiştirdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Motorize zabıta ekipleri KPSS adaylarını sınav merkezlerine zamanında ulaştırdı

Müdahalenin ayrıntıları:

Saatlerin erken olduğu sabah saatlerinden itibaren KPSS sınav merkezlerinin çevresinde yoğunluk gözlenirken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri okul çevrelerinde görev yaptı. Bazı adayların kimlik veya sınav giriş belgelerini yanında bulundurmadığı, bazılarının yanlış okula gittiği ve ulaşım sorunları yaşadığı tespit edildi.

Bu durumlarda devreye giren motorize zabıta ekipleri, farklı noktalarda yaşanan aksaklıklara hızlı müdahale ederek toplam 12 adayın sınava zamanında ulaşmasını sağladı. Evinde kimlik veya sınav belgesini unutan adaylar ekipler tarafından evlerine götürülerek belgeleri aldırıldı; yanlış sınav merkezine giden veya ulaşım problemi yaşayan adaylar ise ekip araçlarıyla doğru merkezlere ulaştırıldı.

Ekiplerin rolü ve sınav güvenliği:

Hızlı müdahaleler sayesinde söz konusu adaylar sınav salonlarına girişlerini zamanında gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, sınav süresi boyunca okul çevrelerindeki görevlerini sürdürürek adayların güvenli ve sorunsuz şekilde sınava katılabilmeleri için gerekli önlemleri aldı.

Bölgede konuşlanan ekiplerin varlığı, son dakika yaşanan karışıklıkların büyümeden çözülmesini sağlayarak hem adayların hem de sınav merkezlerinin işleyişine katkı sağladı.

Başkanın mesajı:

Dr. Hakan Bahadır, KPSS'ye giren adaylara başarı dileyerek şunları ifade etti: “Uzun süredir emek vererek bu sınava hazırlanan adaylarımızın son anda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydı. Motorize zabıta ekiplerimiz zamanla yarışan adaylarımızın yardımına koşarak onları sınav merkezlerine ulaştırdı. Sınava giren tüm kardeşlerimize başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum”.

Belediye yetkilileri, benzer organizasyonlarda proaktif görev dağılımı ve motorlu ekip desteğinin sınav günü akışını rahatlattığını belirtti.

KPSS adaylarının imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti: 12 aday sınava yetiştirildi

KPSS adaylarının imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti: 12 aday sınava yetiştirildi

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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