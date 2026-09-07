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Motosiklet tutkunu 22 yaşındaki kadın gece kazasında yaşamını yitirdi

Samsun Atakum'da gece 00.15'te iki motosikletin çarpışması sonucu 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti; diğer sürücü H.D.'nin tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:19

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Motosiklet tutkunu 22 yaşındaki kadın gece kazasında yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri yüzme havuzu mevkiinde, gece saat 00.15 sıralarında iki motosikletin karıştığı kaza meydana geldi. Kazaya, Neriban Özban idaresindeki 52 KA 945 plakalı motosiklet ile H.D. yönetimindeki 55 ALU 282 plakalı motosiklet karıştı.

Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Neriban Özban, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsü H.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tedavi ve adli süreç:

Özban'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

SAMSUN&#039;UN ATAKUM İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 22 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET TUTKUNU...

SAMSUN'UN ATAKUM İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 22 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET TUTKUNU NERİBAN ÖZBAN ADLI GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ, DİĞER MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ İSE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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