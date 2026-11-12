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Motosikletten inip berberde iki ayağından vurdu, zanlı eğlence mekanında yakalandı

Şişli Paşa Mahallesi'nde 16 Ekim'de berberdeki husumetlisine iki ayağından ateş eden 19 yaşındaki K.K., Beşiktaş'ta eğlence mekanında yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Motosikletten inip berberde iki ayağından vurdu, zanlı eğlence mekanında yakalandı

olayın gelişimi:

Olay, 16 Ekim Cuma günü Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saldırgan motosikletle olay yerine geldi ve araçtan inerek berber dükkanındaki husumetlisi O.B.'ye iki ayağından ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yatan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturma ve yakalama:

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası adli ve görüntü incelemelerine hızlı şekilde başladı. Polis ekipleri, ateş eden kişinin daha önce husumetli olduğu tespit edilen 19 yaşındaki K.K. olduğunu belirledi.

Titiz çalışmalar sonucu şüpheli K.K., Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında eğlenirken yakalanarak gözaltına alındı.

adli süreç ve güvenlik kamera görüntüleri:

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan K.K., adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi "Kasten Yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın seyir halindeki motosikletin artçısı olduğu, berber dükkanının önüne gelindiğinde motordan indiği ve silahla ateş ettiği anlar yer alıyor. Görüntüler, soruşturmanın olay zamanlaması ve şüphelinin eylem biçimi hakkında önemli kanıt sağladı.

Gelişmeler doğrultusunda kolluk kuvvetleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Husumetlisini iki ayağından vurdu: Şişli polisi 19 yaşındaki şüpheliyi eğlenirken yakaladı

Husumetlisini iki ayağından vurdu: Şişli polisi 19 yaşındaki şüpheliyi eğlenirken yakaladı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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