MTK Koleji ve Muğlaspor güçlerini altyapı için birleştiriyor

MTK Koleji spor salonu Muğlaspor altyapısına tahsis ediliyor

Muğla Teknoloji Koleji (MTK) ile Muğlaspor arasında planlanan işbirliği, MTK Koleji Spor Salonu'nun Muğlaspor Basketbol altyapısının kullanımına açılmasını öngörüyor. Eğitimde teknoloji ve sanat odaklı vizyonuyla bilinen kurumun sportif altyapıya sağladığı bu destek, kentteki genç sporcular için yeni olanaklar sunacak.

İşbirliğinin kapsamı:

Planlanan protokol kapsamında MTK Koleji Spor Salonu, Muğlaspor Basketbol altyapısının antrenman ve bazı organizasyon ihtiyaçlarına tahsis edilecek. Bu düzenleme, altyapı takımlarının daha düzenli ve donanımlı bir mekânda çalışmasına imkan vererek sezon içi programların verimliliğini artırmayı hedefliyor. Kurumsal kaynak paylaşımı, salonun kullanım planlaması ve altyapı takviyesi gibi maddelerin protokolün temel unsurları arasında yer alması bekleniyor.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç işbirliğinin, kulübün uzun vadeli hedefleri açısından önemine vurgu yaptı ve altyapıya yapılan yatırımın geleceğin Muğlaspor'unu oluşturmak açısından merkezi olduğunu belirtti. Kıyanç, kulübün yalnızca profesyonel ekip başarısına değil, tüm branşlarda sürdürülebilir bir yapı kurmaya odaklandığını aktardı.

Hedefler ve yönetim değerlendirmesi:

MTK Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz ise eğitimi yalnızca akademik sonuçlarla sınırlamadıklarını, spor ve sanatın çocukların gelişiminde eşit derecede önemli olduğunu söyledi. Gürbüz, Muğlaspor'un kent için bir marka değeri taşıdığını ve kulübün son üç yıldaki yükselişinin kent adına kıymetli bir başarı olduğunu ifade etti. Kolej bünyesindeki voleybol, hentbol ve basketbol başarılarının da paylaşılmasından memnuniyet duyduklarını ekledi.

Basketbol şubesinde yeniden yapılanma sürecini anlatan Muğlaspor Basketbol Genel Menajeri Kaan Göğüş, altyapı çalışmalarında dört-beş yıllık bir bakış açısı benimsediklerini ve bu süreçte altyapıdan milli takım seviyesine oyuncu kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Göğüş, MTK Koleji'nin eğitim yaklaşımı ile kulübün basketbol deneyiminin bir araya gelmesinin genç sporcular için katma değer oluşturacağını vurguladı.

İşbirliğinin kısa vadede altyapı antrenmanlarına mekân desteği, uzun vadede ise Muğla spor ekosistemine genç yeteneklerin kazandırılması açısından etkili olması bekleniyor. Kulüp yönetimi ile okul arasındaki koordinasyonun, antrenman programları, etkinlik takvimi ve sporcu gelişim planları bakımından protokolle netleşeceği belirtiliyor.

Bu tür yerel işbirlikleri, sporun sürdürülebilir başarısı için altyapıya yapılan yatırımın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Muğla'da hem eğitim hem spor alanında yürütülecek ortak çalışmaların, gençlerin gelişimine katkı sağlaması ve kulübün uzun vadeli sportif hedeflerine altyapıdan destek olması amaçlanıyor.

MTK KOLEJİ SPOR SALONU, MUĞLASPOR BASKETBOL’UN KULLANIMINA AÇILIYOR. EĞİTİM VİZYONUNUN YANI SIRA SPOR VE SANATA YÖNELİK VİZYONUYLA DA ÖNE ÇIKAN MUĞLA TEKNOLOJİ KOLEJİ (MTK), MUĞLASPOR İLE SPORTİF İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR. İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA MTK KOLEJİ SPOR SALONU MUĞLASPOR BASKETBOL ALTYAPISININ KULLANIMINA AÇILIYOR.