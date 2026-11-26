Jeneratör yangını güvenlik kulübesini küle çevirdi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde öğlen saatlerinde bir sitenin bahçesindeki jeneratör sisteminde çıkan yangın, site güvenlik kulübesinin küle dönmesine neden oldu.

olayın adresi ve başlangıç:

Yangın, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Çamlık Caddesi 223 Sokak üzerinde yer alan sitede meydana geldi. Site içerisinde bulunan güvenlik kulübesinin yanında bulunan jeneratör sisteminde, yetkililerin verdiği bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler çıktı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye müdahalesinin ardından güvenlik kulübesinin kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Olayla ilgili ayrıntılar yetkililerce açıklanacak.

Güvenlik kulübesi yangında küle döndü