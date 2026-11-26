Site güvenlik kulübesi küle döndü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Çamlık Caddesi 223 Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde jeneratör kaynaklı bir yangın çıktı. Olayda güvenlik kulübesi küle döndü.

olay yeri ve yangının çıkış nedeni:

Edinilen bilgiye göre, güvenlik kulübesinin yanında bulunan jeneratör sisteminde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler başladı. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmede kesin sebep henüz tespit edilmedi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN KONYAALTI İLÇESİNDE BULUNAN BİR SİTENİN JENERATÖRÜNDE ÇIKAN YANGINDA GÜVENLİK KULÜBESİ KÜLE DÖNDÜ.