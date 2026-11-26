operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetleri ile bunlara ilişkin gelirlerin aklanmasının önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışma sonucunda Salı sabahı Samsun merkezli olmak üzere, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplam 75 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında 3’ü asker, 2’si cezaevinde bulunan kişiler de yer aldı. Bu kişilerden 33ü adliyeye sevk edildi, sevk edilenler arasından 12 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 21 kişi ise serbest bırakıldı.

mali tespitler ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemede, toplam 74 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Bu kapsamlı tespitler, soruşturmanın saha çalışmalarını ve eş zamanlı operasyon kararını destekledi.

Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheliler hakkında yürütülen dava süreci sonucu, sulh ceza hakimlikleri tarafından bazı zanlıların tutuklanmasına karar verildi; diğer şüpheliler ise adli kontrol şartları ya da serbest bırakılma kararlarıyla salıverildi. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Emniyet birimleri, yasa dışı bahis ve para aklama ağlarının finansal izlerini takip ederek benzer operasyonların sürdürüleceğini açıkladı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek delillere göre yeni gözaltı veya dava süreçleri yaşanabilir.

SAMSUN ADALET SARAYI