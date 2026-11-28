Mudanya'da öğrenciler kitapla barış mesajı verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen yürüyüş, öğrencilerin kitap ve müzik eşliğinde barışa dikkat çekti. Etkinlik, hem görsel hem de sembolik unsurlarla savaş mağduru çocuklara empati çağrısı yaptı.

Etkinlik akışı:

İkbal Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu ile Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu tarafından ortaklaşa yürütülen 'Günlerim Kitap' projesi kapsamında gerçekleşen yürüyüşe yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Mütareke Meydanı'nda bir araya gelen 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte önce 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını seslendirdi, ardından toplu kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Katılımcılar ve amaç:

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri de katıldı. Öğrenciler, bir süre sessizce kitap okuyarak akran nezaketi ve savaş mağduru çocuklara dikkat çekti; son bölümde ellerindeki beyaz balonları gökyüzüne bırakarak barış ve sevgi mesajları verdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, barış, kardeşlik ve okuma alışkanlığını teşvik etme hedefiyle sona erdi.

MUDANYA’DA ÖĞRENCİLERDEN BARIŞ VE SEVGİ MESAJI