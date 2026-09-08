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Mudanya giriş köprüsünde arkadan çarpışma: motosiklet sürücüsü yola savruldu

Bursa-Mudanya yolu Güzelyalı giriş köprü mevkiinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 22 yaşındaki sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:42

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mudanya giriş köprüsünde arkadan çarpışma: motosiklet sürücüsü yola savruldu

kaza anı ve olay yeri müdahalesi:

Bursa-Mudanya yolu Güzelyalı giriş köprü mevkiinde meydana gelen kazada, Mudanya istikametinde seyir halinde olan Y.A. (22) yönetimindeki 16 BLC 568 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazada ilk müdahale, olay yerine gelen otomobil sürücüsü R.A. tarafından yapıldı; sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde sağlık müdahalesi yaptı ve yaralı sürücü ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

trafik ve soruşturma:

Kazanın ardından Bursa-Mudanya yolunda trafik kısa süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak ulaşımı düzenledi.

Otomobil sürücüsü R.A., ifadesi alınmak üzere Mudanya Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, polis ekipleri kazanın meydana geliş şeklini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Yetkililer, olay yerinde yapılan inceleme ve tanık beyanlarına göre kazanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA-MUDANYA YOLU GÜZELYALI GİRİŞ KÖPRÜ MEVKİİNDE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU...

BURSA-MUDANYA YOLU GÜZELYALI GİRİŞ KÖPRÜ MEVKİİNDE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 22 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI. YARALI, SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN MUDANYA DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILIRKEN, KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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