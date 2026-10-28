Mudanya'ya Çekrice'de çift şeritli betonarme köprü yapılıyor

Mudanya Çekrice Mahallesi'ne yeni köprü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesi Çekrice Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan tek şeritli köprünün yerine çift şeritli yeni köprü inşasına başladı. Mevcut köprünün yıkımı Büyükşehir ekipleri tarafından tamamlandı ve yerine betonarme kutu menfez tipi yeni yapı inşa edilecek.

şehir genelinde ulaşım seferberliği:

Başkan Şahin Biba öncülüğündeki ulaşım çalışmaları, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda nisan ayından itibaren 17 ilçede yürütülüyor. Son 6 ayda ekipler, toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi; ayrıca Bursa'ya 30 kilometre yeni imar yolu kazandırıldı. Ekim ayında da yol yenileme faaliyetleri aralıksız sürdü.

köprünün teknik özellikleri:

1970 yılında inşa edilen eski köprünün yerine yapılacak yeni köprü, betonarme kutu menfez tipi olarak tasarlandı. Yapının uzunluğu 9,5 metre, platform genişliği ise 10 metre olacak ve çift şeritli araç geçişine uygun hale getirilecek.

Çekrice Mahalle Muhtarı Sadettin Arı, çalışmalara ilişkin, "Uzun süredir beklenen bir projeydi. Bugüne nasip oldu. Köyümüz işlek bir güzergâhta bulunduğu için özellikle yaz sezonunda Eşkel’e giden vatandaşlarımız ulaşımda sıkıntı yaşıyordu. Bu projeden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Şahin Biba’ya çok teşekkür ederiz" dedi.

Yeni köprüyle birlikte bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, araç geçişlerinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MUDANYA İLÇESİNE BAĞLI ÇEKRİCE MAHALLESİ’NDE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN TEK ŞERİTLİ KÖPRÜ YERİNE YENİ ÇİFT ŞERİTLİ KÖPRÜ İNŞASINA BAŞLADI.