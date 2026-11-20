Gevaş’ta sahaya inen yönetim anlayışı

Van'ın Gevaş İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, Çaldıran İlçe Müftülüğü görevinden sonra başladığı Gevaş görevine makamda oturmak yerine halkın içinde olmayı tercih ederek başladı. İlk günlerinden itibaren esnaf, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle doğrudan bir araya gelerek yüz yüze iletişimi önceliklendirdi.

Ziyaretlerin kapsamı ve yaklaşım:

Müftü Geylani, ilçe merkezindeki çarşı esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek onlara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi; aynı zamanda kamu kurumları ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek yerel ihtiyaçlar ve işbirliği olanakları üzerine istişarelerde bulundu. Bu ziyaretlerde samimi ve kolay ulaşılabilir bir tavır sergilemesi, toplumun farklı kesimlerinde olumlu karşılandı.

Kitap hediyeleri ve manevi katkı:

Gerçekleştirdiği her ziyarette eli boş gitmeyen Müftü Geylani, hem vatandaşların dini ve manevi gelişimini desteklemek hem de okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından seçkin eserleri hediye etti. Bu yaklaşım, dini sohbetlerin yanı sıra okuma alışkanlığını teşvik eden somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gevaş esnafı ve kurum temsilcileri, Müftü Geylani’nin bu sıcak yaklaşımını memnuniyetle karşıladı ve din görevlilerinin toplumla bu denli yakın ilişki kurmasının moral verici olduğunu ifade etti. Görevin ilk döneminde gösterilen bu yoğun saha faaliyeti, ilçede güven ve iletişim kanallarını güçlendirmeyi amaçlayan bir yönetim anlayışının işareti olarak görülüyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, ziyaretlerin önümüzdeki günlerde ilçenin farklı mahallelerine ve eğitim kurumlarına kadar genişletilerek aralıksız devam etmesi planlanıyor; bu sayede hem bireysel hem de kurumsal düzeyde ilişkilerin derinleştirilmesi hedefleniyor.

VAN’IN GEVAŞ İLÇE MÜFTÜSÜ MEHMET FARUK GEYLANİ, GÖREVİNE BAŞLAR BAŞLAMAZ SAHAYA İNEREK VATANDAŞLARLA GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURMAYA BAŞLADI.