uzmandan kış dönemi için öncelikler

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla kapalı alanlarda geçirilen süre artıyor; bu da çocukluk çağı enfeksiyonlarının yükselme riskini beraberinde getiriyor. Liv Hospital Vadistanbul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik, ailelere panik yapmadan uygulanabilecek önlemleri ve dikkat edilecek noktaları anlattı.

enfeksiyon sıklığı ve ciddiyet uyarısı:

Dr. Çelik, okul dönemine yeni başlayan çocukların ilk yıl sık hasta olmasının beklenen bir durum olduğuna değinerek eylül-haziran döneminde yılda 7-8 enfeksiyonun normal kabul edilebileceğini söyledi. Ancak enfeksiyonların şiddeti önem taşıyor; hastaneye yatış gerektiren ağır alt solunum yolu enfeksiyonları veya böbrek iltihapları gibi tablolar ortaya çıkarsa altta yatan başka bir hastalık ya da bağışıklık sistemi sorunu araştırılmalı.

okula dönüş kararında bulaştırıcılık süreleri:

Her hastalığın bulaştırıcılık süresi farklı olduğundan çocuğun okula dönüşü mutlaka hekimle birlikte kararlaştırılmalı. Dr. Çelik, el-ayak-ağız hastalığında döküntüler kuruyana kadar yaklaşık 7-10 gün evde kalınması gerektiğini; beta enfeksiyonlarında ise antibiyotik başlandıktan sonra 48 saat (4 doz) ve ateş yoksa bulaştırıcılığın sonlandığını belirtti.

kışı daha az riskle atlatmanın 15 yolu:

1. Evde takip ve hekim kontrolü: Ebeveynler enfeksiyon sürecinde hangi belirtilerde doktora başvuracaklarını bilmeli ve gerekirse telefonla veya yüz yüze hekim yönlendirmesi almalı.

2. Burun temizliği: Rahat nefes ve ağız açık uyumamanın önlenmesi için yaşa uygun serum fizyolojik damlalar, okyanus suyu veya hekimin önerdiği spreylerle burun açıklığı sağlanmalı.

3. Bol sıvı tüketimi: Anne sütü alan bebekler sık emzirilmeli; daha büyük çocuklarda suyun yanı sıra ıhlamur veya papatya gibi bitki çaylarıyla sıvı alımı desteklenmeli.

4. Doğru ateş ölçümü: Ateş takibi koltuk altından veya ölçüm zorlaşırsa kulaktan ölçüm yapan cihazlarla doğru şekilde yapılmalı.

5. İlaç dozu hesaplama: Ateş düşürücüler çay veya tatlı kaşığıyla değil, şurubun kendi ölçeğiyle ve çocuğun yaşına-kilosuna uygun mililitre hesabıyla verilmeli; gerektiğinde fitil veya tablet formları değerlendirilmeli.

6. Ortam ısısı ve kıyafet: Ateşli dönemlerde ev sıcaklığı düşürülmeli, çocuğun üzerindeki katmanlar inceltilmeli.

7. Ateş korkusuna karşı yaklaşım: Viral enfeksiyonlarda gereksiz ateş düşürücü kullanımından kaçınılmalı; ateşin tek başına panik nedeni olmaması gerektiği vurgulandı.

8. Gereksiz antibiyotikten kaçınma: Her boğaz kızarıklığı veya ateşte antibiyotik başlanmamalı; viral tabloda antibiyotik etkin değildir.

9. Evde izolasyon ve dinlenme: Akut ve ateşli dönemde çocuk evde dinlendirilmeli; bağışıklık geçici zayıflayacağı için ikincil enfeksiyon riski azaltılmalı.

10. Katkısız beslenme: Akut dönem atlatıldıktan sonra bağışıklığı desteklemek için katkısız ve koruyucusuz gıdalar tercih edilmeli.

11. Düzenli takip ve aşılar: Sağlık kontrolleri aksatılmamalı ve aşı takvimi eksiksiz uygulanmalı.

12. Açık hava tercihi: Kapalı oyun alanları ve top havuzları yerine park ve bahçeler gibi açık alanlar seçilmeli.

13. Güneş ve spor: Kontrollü güneş ışığına maruziyet ve düzenli fiziksel aktivite desteklenmeli.

14. Düzenli uyku: Yaşa uygun uyku saatleri ve yeterli uyku, büyüme hormonu salınımı ve bağışıklık için önemli.

15. İdeal ev ortamı: Kış aylarında ev sıcaklığı 21-24 derece arasında tutulmalı, ortam nemi yüzde 50-55 civarında dengelenmeli ve odalar sık sık havalandırılmalı.

Dr. Dicle Çelik, bu kurallara dikkat eden ailelerin çocuklarını okulun kalabalık ortamlarında dahi enfeksiyon riskinden büyük ölçüde koruyabileceğini sözlerine ekledi.

İV HOSPİTAL VADİSTANBUL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. DİCLE ÇELİK