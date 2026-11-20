öğretmenden can suyu sloganıyla kan bağışı kampanyası

Muğla'da Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından Öğretmenler Günü kapsamında başlatılan kan bağışı kampanyası, toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Kampanya, öğretmenlerin öncülüğünde sağlık ve dayanışma temasını ön plana alıyor ve 26 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek etkinlikle somutlaşıyor.

eğitim ve bilgilendirme çalışmaları:

Türk Kızılay Muğla Kan Bağışı Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Adem Sali ile birlikte yürütülen bilgilendirme programında, kan bağışının hayat kurtarma değeri ve acil ihtiyaçlar anlatıldı. Etkinlik öncesi Muğla Olgunlaşma Enstitüsü personeline yönelik verilen eğitimde, kan bağışının tıbbi yönleri ve gönüllü katılımın önemi katılımcılarla paylaşıldı.

hedefler ve çağrı:

Kampanya, öğretmenlerin toplumsal duyarlılığına dikkat çekmeyi ve eğitim camiasını kan bağışına teşvik etmeyi hedefliyor. Şifa Hatun MTAL idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen organizasyonda, 'Kan dostu öğretmenim' mottosu ile tüm eğitim camiası ve halka çağrı yapıldı. Düzenlenecek etkinlikle daha fazla kişiye umut olunması ve toplumda kalıcı farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

26 Kasım 2026'da gerçekleşecek bağış günü öncesinde yapılan hazırlık ve bilgilendirme çalışmaları, kampanyanın etkin katılımla hayata geçirilmesi için planlanıyor. Organizasyon sahipleri, kan bağışının toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu vurgulayarak herkesi desteğe davet ediyor.

ŞİFA HATUN MTAL’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL KAN BAĞIŞI KAMPANYASI