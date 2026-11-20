kayseri barosu'nda 20 kasım açıklaması

Kayseri Barosu tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Narin Boran Elbaşı, çocuk haklarının korunmasına yönelik kapsamlı bir uyarı ve eylem çağrısı yaptı. Toplantıya Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda avukat katıldı.

Elbaşı, 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarını güvence altına aldığını hatırlatarak, bu güvenceye rağmen uygulamada ciddi boşluklar bulunduğunu vurguladı. Dünya genelinde ve ülkemizde çocukların savaş, yoksulluk, göç ve dijital tehditler nedeniyle temel haklardan mahrum kaldığına dikkat çekti.

savaşlar ve küresel ihlaller:

Elbaşı, Gazze, Sudan, Ukrayna ve diğer çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların yaşadığı ağır koşulları örnek gösterdi. Bombalamalar, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi, yerinden edilmeler ve açlık gibi sorunların çocukları en ağır mağdur haline getirdiğini söyledi. Çocukların hiçbir savaşın tarafı olmadığı ve savaşların siyasi bedelinin çocuklar tarafından ödenmemesi gerektiği mesajını yineledi.

Okulların ve hastanelerin zarar görmesinin, insani yardıma erişimin kesilmesinin çocukların temel haklarını zedelediğini belirten Elbaşı, uluslararası sözleşmelerin tek başına ihlalleri önlemediğini; etkili, koordineli ve kararlı müdahaleler gerektiğini vurguladı.

çocuk işçiliği ve yerel öncelikler:

Komisyon başkanı, Türkiye'de öncelikli mücadele alanlarından birinin çocuk işçiliği olduğunu ifade etti. Yoksulluk, eğitimden kopuş ve sosyal destek mekanizmalarına erişim eksikliğinin çocukları istismar ve sömürüye karşı daha savunmasız bıraktığını belirtti. Çocuk işçiliği, ülkemizin öncelikli mücadele alanlarından biri olmalıdır sözleriyle bu alandaki aciliyeti öne çıkardı.

Elbaşı, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çocukların iş kazalarında yaşamlarını kaybetmesinin veya sağlıklarının bozulmasının asla olağanlaştırılamayacağını; çocukların eğitim hakkı ve güvenliğinin ekonomik gerekçelerle geri plana itilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca cinsel istismar, fiziksel ve psikolojik şiddet ile dijital ortamdaki ihlallerin de etkin koruma mekanizmaları gerektirdiğini kaydetti.

adli süreçler, önleyici yaklaşımlar ve yerel çalışmalar:

Elbaşı, çocukları suça sürükleyen sosyal, ekonomik ve çevresel şartların araştırılmasının önemine dikkat çekti. Adli süreçlerin yalnızca cezalandırma ekseninde ele alınmaması, önleyici, koruyucu ve rehabilite edici mekanizmaların işletilmesi gerektiğini belirtti. Çocuğun üstün yararı ilkesinin yargılamalarda gözetilmesi ve ikincil örselenmenin önlenmesi için özel uygulamalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kayseri Barosu'nun geçmiş dönemde yürüttüğü eğitim, bilgilendirme ve iş birliği çalışmaları anlatıldı; Komisyon'un bundan sonra da ihlalleri yakından takip edeceği, hukuki girişimlerde bulunacağı ve çocuk dostu adalet uygulamalarını yaygınlaştırmak için ilgili kurumlarla çalışacağı bildirildi. Elbaşı, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları siber zorbalık ve mahremiyet ihlallerine karşı farkındalık faaliyetlerinin süreceğini ekledi.

çocuk adalet merkezi (çam) ve yerel kazanımlar:

Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy toplantıda Çocuk Adalet Merkezi ÇAM projesinin Kayseri'ye alınmasının sürdüğünü belirtti. Özsoy, ÇAM içinde pedagog, psikiyatrist ve diğer uzmanların bulunacağı, çocuklara yönelik yargılamaların adliye dışında, çocukların psikolojisi gözetilerek yürütüleceği bir modelin hedeflendiğini söyledi. Bu düzenlemenin Kayseri için önemli bir kazanım olacağı vurgulandı.

Elbaşı, son olarak kamu kurumlarına ve topluma çağrı yaparak çocuk koruma hizmetlerinin kâğıt üzerinde kalan düzenlemeler olmaktan çıkarılmasını, eğitimden kopan çocuklar için etkili destek mekanizmalarının oluşturulmasını ve çocuk istismarı vakalarında etkin soruşturmaların yürütülmesini istedi. Çocuk haklarını korumak, geleceği korumaktır ifadesiyle sözlerini tamamladı.

KAYSERİ BAROSU TARAFINDAN 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMA YAPAN ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANI NARİN BORAN ELBAŞI, "ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, ÜLKEMİZİN ÖNCELİKLİ MÜCADELE ALANLARINDAN BİRİ OLMALIDIR" DEDİ.