trafik park etkinliği detayları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güz dönemi ara tatili programı Trafik Park'ta devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gerçekleşen etkinlikler, çocuklara güvenli ve ücretsiz bir oyun alanı sunuyor. Parktaki program, ailelerin de katılımıyla gün boyu neşeli görüntülere sahne oluyor.

çocuklara yönelik aktiviteler:

Etkinlik alanında şişme oyun parkurları, yüz boyama, akıl ve zeka oyunları ile geleneksel çocuk oyunları gibi farklı atölyeler yer alıyor. Trafik Park uygulamaları sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de trafik kurallarına yönelik temel bilgileri oyun yoluyla öğreniyor. Alan içinde çocuklara mısır ve pamuk şeker ikramları yapılıyor, tüm hizmetler ücretsiz sağlanıyor.

üretici kadınlara ve ailelere destek:

Programda üretici kadınlar için açılan stantlar da dikkat çekiyor. El emeği ürünlerini sergileyen kadınlar, etkinlik yoğunluğunun satışlarına olumlu yansıdığını belirtiyor. Aileler ise çocukların ücretsiz ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek diğer aileleri etkinliğe davet ediyor.

Görevliler etkinliklere gösterilen ilginin yüksek olduğuna işaret ediyor; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilisi Burcu Sert, programın 22 Kasım saat 16.00'ya kadar devam edeceğini duyurdu. Veliler ve çocuklar için planlanan bu tür uygulamaların, hem sosyalleşme hem de farkındalık açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulanıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GÜZ DÖNEMİ ARA TATİLİ KAPSAMINDA TRAFİK PARKTA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLAR EĞLENCE DOLU GÜNLER GEÇİRİYOR.