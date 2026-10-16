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muğla’da bilim şenliğinde atölyeler ve drone gösterileri öne çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, anasınıfından üniversiteye yaklaşık bin öğrenci ve 60 kurumla bilimle buluşturdu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

muğla’da bilim şenliğinde atölyeler ve drone gösterileri öne çıktı

tübitak 4007 bilim şenliği muğla'da başladı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, anasınıfından üniversiteye kadar yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi, meraklarını canlı tutmayı ve farklı bilim alanlarını deneyimleyerek tanımalarını amaçladı.

atölyeler ve uygulamalı öğrenme:

Şenlik kapsamında kurulan atölyeler, farklı yaş gruplarından katılımcıların bilimsel konuları uygulamalı olarak öğrenmesine olanak sağladı. Öğrenciler, deneyler, kodlama uygulamaları ve ekip çalışması gerektiren projelerle bilimsel sürecin adımlarını deneyimledi. Bu yaklaşımın, araştırma yapmaya ve problem çözmeye yönelik ilgiyi artırması hedeflendi.

drone gösterileri ve teknoloji sunumları:

Bilimsel atölyelerin yanı sıra düzenlenen drone gösterileri şenliğe renk kattı. Gösteriler, hem öğrenciler hem de diğer katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi ve teknoloji ile bilimin uygulamalı yüzünü sergiledi. Etkinlikler, gençlerin teknolojik gelişmeleri yakından görmesine ve geleceğin bilim insanlarına ilham vermesine katkı sundu.

Organizasyon, toplam 60 eğitim kurumu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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