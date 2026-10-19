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Muğla'da haftalık trafik kontrollerinde 24 bin 406 araç incelendi, 45 ehliyet geçici alındı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 12-18 Ekim 2026 denetimlerinde 24 bin 406 araç kontrol edildi; 1.217 sürücüye işlem yapıldı, 45 ehliyet geçici alındı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da haftalık trafik kontrollerinde 24 bin 406 araç incelendi, 45 ehliyet geçici alındı

Muğla'da jandarma timleri 12-18 Ekim 2026 tarihlerinde yoğun denetim yaptı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında toplam 24 bin 406 araç durdurularak incelendi.

uygulama ve tespit edilen ihlaller:

Kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 1.217 sürücü hakkında işlem yapıldı. Bu, kontrol edilen araçlar içindeki sürücülerin yaklaşık %5'ine tekabül ediyor. Ayrıca ekipler tarafından 2.314 sürücüye trafik eğitimi verildi.

ehliyet ve trafikten men kararları:

Denetimler sırasında 45 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve 21 araç trafikten men edildi. Sürücü belgelerinin geri alınması ve araçların men edilmesi, önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında uygulandı.

Yapılan denetimler, trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacını taşıyor; jandarma timlerinin kontrolleri planlı şekilde sürdüğü bildirildi.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMASI TİMLERİ TARAFINDAN 12-18 EKİM 2026 TARİHLERİ...

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMASI TİMLERİ TARAFINDAN 12-18 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 24 BİN 406 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN, 45 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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