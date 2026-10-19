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Muğla'da Orhan Çakır Bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Menteşe ilçesi Orhan Çakır Bulvarı'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla'da Orhan Çakır Bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza ve müdahale:

Kaza, Menteşe ilçesi Orhan Çakır Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 DM 153 plakalı motosiklet ile 48 AOG 466 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

görgü tanıkları ve trafik:

Kazayı gören vatandaşlar durumu bildirdi; olay nedeniyle olay yerinde kısa süreli trafik akışı etkilendi. Ekipler, güvenlik önlemlerini alarak ulaşımı düzenledi.

polis incelemesi:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

MUĞLA’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

MUĞLA’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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