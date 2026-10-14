Muğlaspor'da hedef net: saygı var, üç puan önceliğimiz

maça genel bakış:

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor yarın kendi sahasında saat 20.00'de Bursaspor ile karşılaşacak. Maç öncesinde konuşan Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, rakibe duyulan saygının kazanma azmini gölgelemeyeceğini vurguladı.

Kıyanç, Bursaspor'un hem bütçe hem de kadro zenginliği bakımından süper lig hedefleyen bir ekip olduğunu ifade ederek, buna saygı duyduklarını ancak sahaya her maça olduğu gibi galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

başkanın değerlendirmeleri:

Sezon başında bazı spor yorumcuları ve otoritelerin Muğlaspor'u göz ardı ettiğini belirten Kıyanç, takımın gösterdiği mücadele ve çalışmaların karşılığını almaya başladığını belirtti. "Muğlaspor sezon başı bir sürü spor yorumcularının, otoritelerin yok saydığı, ligde kalmaz, düşer dediği takım. Bugün bu noktada bu mücadelenin, inanmanın, çalışmanın karşılığı" sözleriyle takımın performansına dikkat çekti.

Kıyanç ayrıca takımın zorlu bir fikstürden geçtiğini hatırlattı: "Çok zorlu bir periyot. Hafta sonu İstanbul’da, perşembe günü burada, pazartesi günü Manisa’da. Önümüzde üç zorlu bir maç vardı. Bunun ikisi kaldı, birisini bitirdik." Deplasmandan 1 puanla dönüldüğünü ve bu sonuçtan memnuniyetle bahsettiğini ekledi.

taraftardan tam destek beklentisi:

Başkan Kıyanç, şehrin maçlara olan ilgisinin arttığını, gece maçları ve oluşan futbol kültürünün aidiyet duygusunu güçlendirdiğini söyledi. "Bu şehrin ortak değeri için hepimizin bir arada olması gerekiyor. Taraftarla ilgili beklentimiz çok fazla" diyerek maçta taraftar desteğine vurgu yaptı.

Kıyanç, takımın sahada şehrine yakışır bir mücadele sergileyeceğini belirterek, taraftarın desteğiyle iyi bir sonuç beklediklerini ifade etti. Muğlaspor yönetiminin ve oyuncuların hedefi, saygı duyulan rakibe karşı puan veya puanlarla ayrılmak olarak özetlendi.

Başkanın mesajı, saygı ve kararlılığın birlikte yürütüleceği; Bursaspor karşısında hem akılcı bir oyun hem de galibiyet arzusu olduğu yönünde netleşti.

MUĞLASPOR KULÜP BAŞKANI MENAF KIYANÇ