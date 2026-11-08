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Mühendislikte sadakat ve birlik: Kayseri'de meslekte onur yılı sahipleri ödüllendirildi

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin ikincisini düzenlediği törende, 40–60 yıllık kıdemli mühendisler plaketlerle onurlandırıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mühendislikte sadakat ve birlik: Kayseri'de meslekte onur yılı sahipleri ödüllendirildi

Kayseri'de meslekte onur yılı buluşması

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ikincı Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni, oda üyeleri, protokol ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda töreni düzenleyen kurulun temsilcileri ile birlikte sektörün deneyimli isimleri bir araya geldi. Törende, mesleğe 40, 45, 50, 55 ve 60 yılını veren kıdemli mühendisler plaketlerle onurlandırıldı.

program ve katılımcılar:

Etkinliğe Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, oda üyeleri ve aileleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Varol, törenin oda ve şehir için taşıdığı anlamı vurguladı ve yoğun üye sayısı nedeniyle buluşmayı kasım ayına yayarak dört ayrı güne böldüklerini belirtti.

Varol, önceki hafta gerçekleşen buluşmalarda 60, 55, 50, 45 ve 40 yıllık kıdemli üyelerle bir araya geldiklerini, bugünse Türkiye sanayisinin gelişimine yön veren ve oda omurgasını oluşturan büyüklerin onuruna düzenlenen programda olduklarını ifade etti.

varol'un mesajı: birlik, vatanseverlik ve gelecek

Konuşmasında meslekte onur yılının sadece takvim yapraklarıyla ölçülemeyeceğini söyleyen Varol, bu ödüllerin uykusuz geceler, saha deneyimi, çizim masalarında harcanan emek ve mesleki dürüstlüğün simgesi olduğunu dile getirdi. Varol, konuşmasında şu ifadeye yer verdi: "Her zorlu dönemde mühendisleri ayakta tutan şey kenetlenmek olmuştur."

Varol, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'ni yalnızca teknik bir merkez olarak değil, tasada ve kıvançta birleşen büyük bir aile olarak tanımladı ve birliğin Kayseri sanayisinin büyümesi, Türkiye endüstrisinin uluslararası rekabeti için en büyük sermaye olduğunu vurguladı. Bu birlikteliğin korunmasının ortak bir görev olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Varol, vatanseverlik anlayışını sınırların korunmasından öte ülkenin sanayi ve teknolojik bağımsızlığını sağlama mücadelesi olarak tanımladı. İthal teknolojiye hayranlık duymak yerine Türk mühendislik becerisini ihraç ederek milli değeri artırmanın önemine işaret etti ve salondaki çınarların bu anlayışın somut temsilcileri olduğunu belirtti.

Mesleğe yıllarını vermiş olan mühendislerin Cumhuriyet’in temel felsefesine sadakatle katkıda bulunduğunu söyleyen Varol, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bağımsızlığın ekonomik ve teknolojik ayağının öneminin yeniden hatırlatıldığını ifade etti. Oda olarak mesleki ahlaka bağlı kalan ve Kayseri sanayisini dokuyan tüm üyelere teşekkür ettiğini belirtti.

Varol konuşmasında ayrıca aramızdan ayrılan meslektaşlarını rahmetle andığını ve önümüzdeki dönemde 15 ve 22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek buluşmalarla onur zincirinin tamamlanacağını açıkladı. Konuşmasının sonunda katılımcılara teşekkür ederek kıdemli üyelere sağlıklı, huzurlu ve üretken bir yaşam diledi.

plaket takdimi ve kapanış:

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından Meslekte Onur Yılı plaketleri törenle takdim edildi. Program, hem mesleki deneyimin hem de kuşaklar arası dayanışmanın ön plana çıktığı anlarla sona erdi ve katılımcılar birliğin, emeğin ve vefa duygusunun önemine vurgu yaparak uğurlandı.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KAYSERİ ŞUBESİ TARAFINDAN İKİNCİSİ DÜZENLENEN MESLEKTE ONUR YILI PLAKET...

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KAYSERİ ŞUBESİ TARAFINDAN İKİNCİSİ DÜZENLENEN MESLEKTE ONUR YILI PLAKET TÖRENİ’NDE KONUŞAN MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KAYSERİ ŞUBESİ BAŞKANI SÜLEYMAN VAROL, “HER ZORLU DÖNEMDE MÜHENDİSLERİ AYAKTA TUTAN ŞEY KENETLENMEK OLMUŞTUR” DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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