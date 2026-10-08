Muhtarlara verilen eğitimle uyuşturucuyla mücadele güçlendiriliyor

valilik koordinasyonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısı:

Elazığ Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile Valilik İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından merkez ve köy muhtarlarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının amacı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının yerel düzeyde etkinliğini artırmak ve muhtarların sürece aktif katkı sağlamasını teşvik etmektir.

Toplantıda, yürütülen faaliyetlerin kapsamı, saha uygulamaları ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik adımlar katılımcılara aktarıldı. Muhtarların bulundukları mahallelerde gözlemledikleri şüpheli durumların doğru bir şekilde tespit edilmesi ve ilgili birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

ele alınan konu başlıkları:

İdare ve Denetim Müdürü Ramazan Polat ile Narkotik Biriminde görevli polis memuru Eyüp Esregün tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; madde bağımlılığı üzerine temel bilgiler, bağımlılık yapıcı maddelerin türleri, bağımlı kişilerin genel özellikleri ve sokak satıcılarının profilleri yer aldı. Ayrıca narkotik maddelerin sokaklardaki isimleri ile ticaret ve tüketimde kullanılan ifadeler katılımcılara aktarıldı.

Sunumlarda, uyuşturucu kullanımının tespiti açısından öne çıkan şüpheli mekânlar ve davranış örüntüleri ile bu tür durumlarda uygulanabilecek yasal müeyyideler hakkında da bilgi verildi. Katılımcılara, gözlemledikleri vakaları kayıt altına alma ve doğru iletişim kanallarını kullanma yöntemleri anlatıldı.

ihbar mekanizmaları ve muhtarların rolü:

Toplantıda ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Muhtarların, yerel güvenlik ağı içinde ilk temas noktalarından biri olduğu; vatandaşların bilinçlendirilmesi ve şüpheli durumların ilgili birimlere zamanında bildirilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Yetkililer, etkin mücadele için toplumun tüm paydaşlarıyla koordinasyonun önemine dikkat çekti ve muhtarların eğitimlerle güçlendirilmesinin suçla mücadelede sürdürülebilir katkı sağlayacağına işaret etti.

ELAZIĞ’DA MERKEZ VE KÖY MUHTARLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN TOPLANTIDA, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI, BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER, ŞÜPHELİ DURUMLAR VE İHBAR MEKANİZMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.