Bodrum’da lise öğrencilerinin savunma ve arama-kurtarma projeleri ilgi gördü

Etkinlik ve katılımcılar:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Milli Teknoloji Günleri, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler ve yüzlerce öğrenci katıldı.

Etkinlik, lise öğrencilerinin hazırladığı teknoloji ve savunma odaklı projelerin stantlarda sergilenmesiyle başladı. Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı cihazları yakından inceleyip projelerin çalışma prensipleri ve üretim adımları hakkında bilgi aldı.

Öne çıkan projeler:

Sergide özellikle arama-kurtarma ve güvenlik uygulamalarına yönelik prototipler ilgi topladı. Muğla Deneyap İl Sorumlusu Tuğba Evci tarafından tanıtılan arama-kurtarma robotu, hem enkazda hareket edebilen hem de robot kolu sayesinde eşyaları taşıyabilen bir tasarım olarak öne çıktı. Tuğba Evci projenin özelliklerini şöyle anlattı:

"Bu robot karada arama kurtarma araçları yapabiliyor. Robot kolu sayesinde de malzemeleri alıp, mesela bir enkaz altındayken enkazın malzemesini alıp başka bir yere koyabiliyor. Arama kurtarma çalışmaları yapabiliyor. Eşya taşımak için kullanılabiliyor robotumuz. Öğrencilerimiz bunları yaklaşık 3 ay içerisinde tasarımından üretimine doğru olacak şekilde gerçekleştirdiler"

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi'nden öğrenci Ali Emir Soydan ise bina içi güvenlik ve insan takibi amaçlı yüz algılama sistemini tanıttı. Soydan, projesinin afet ve acil durumlarda içerideki kişi sayısının tespit edilmesine yardımcı olarak kurtarma ekiplerine bilgi sağlayacağını belirtti ve şunları söyledi:

"Projemizde binaların giriş ve çıkışına insan yüzlerini algılayan kameralar koyuyoruz. Bunlarla içeri kimin girip kimin çıktığını algılıyor. Aynı zamanda mesela içeride o an kaç kişinin olduğunu görebiliyoruz bu sayede. Herhangi bir afet anında ve vesaire içeride kaç kişinin olduğunu bakıp ona göre yetkili kişilere, mesela kurtarma ekibine haber verebiliyoruz"

Tepkiler, konuşmalar ve sunum:

Serginin ardından salon programına geçildi; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından salon konuşmaları yapıldı. Programda Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı söz aldı. Ayrıca TSKGV İzmir Bölge Temsilcisi Emekli Albay Orhan Kadir Gök "Tarihsel Havacılıkta Milli Savunma Teknolojileri" başlıklı bir sunum yaptı.

Program sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, etkinliğin Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesindeki önemine vurgu yaptı ve gençlere olan güvenini şu sözlerle ifade etti:

"Milli Teknoloji Hamlesi zaten Milli Eğitim olarak öncelikli meselelerimizden birisi. Tam bağımsız bir Türkiye olmanın en önemli göstergelerinden birisi kendi milli teknolojisini, savunma sanayisini yapmak. Ve burada tabii ki gençlerimizin eliyle mümkün olacak. Dolayısıyla onlara güveniyoruz. Hem onlara güvenimizin bir göstergesi olarak bugün stantlarımızda ziyaret ederken kendilerini de yüreklendirmek adına teşekkürlerimizi ilettik. Hem de ülkemizin geleceği açısından da çok anlamlı bir etkinlik. Bizler eğitimi sadece sınıfın içerisinde olmadığını biliyoruz. Eğitimi sınıfın dışında da bu tip etkinliklerle hem gençlerimizin geleceğe dair umutlarını, inançlarını arttırmak, hem de onların aslında kadim medeniyetimizin değerlerine ve asil kanlarındaki o kudreti hissetmelerini sağlamak için bu tarz etkinliklerimiz artarak devam edecek. Ben emeği geçen tüm arkadaşımıza, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize, destekleri için tabii Kaymakamlığımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum"

Etkinlik, öğrencilerin geliştirdiği prototiplerin sergilenmesi, uzman sunumları ve protokolün değerlendirmeleriyle tamamlandı; organizasyon, gençlerin teknoloji üretme kapasitesini görünür kıldığı için katılımcılardan olumlu dönüş aldı.

BODRUM’DA MİLLİ TEKNOLOJİ GÜNLERİ DÜZENLENDİ