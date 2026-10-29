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Mülki sınırda durdurulanlar: Uzunköprü'de Çakmak köyü yakınında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Uzunköprü'de jandarma, Çakmak köyü sınırında 5 Mısırlı, 1 Sudanlı, 1 Eritreli ve 2 Cezayirli olmak üzere 9 düzensiz göçmeni tespit ederek gözaltına aldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mülki sınırda durdurulanlar: Uzunköprü'de Çakmak köyü yakınında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de sınır devriyesi

Jandarma ekipleri, 28 Ekim saat 20.10 sıralarında Uzunköprü ilçesi Çakmak köyü mülki sınırları içerisinde yaptıkları devriye sırasında düzensiz göçmenleri tespit etti.

olayın ayrıntıları:

Yapılan kontrolde toplam 9 kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalananların uyruk dağılımı şu şekilde kaydedildi: 5 Mısır, 1 Sudan, 1 Eritre ve 2 Cezayir.

işlemler ve teslim:

Yakalanan düzensiz göçmenlerin kimlik ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili işlemlerin jandarma tarafından sürdürüldüğü aktarıldı.

EDİRNE’DE 9 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

EDİRNE’DE 9 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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