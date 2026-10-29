Mülki sınırda durdurulanlar: Uzunköprü'de Çakmak köyü yakınında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de sınır devriyesi
Jandarma ekipleri, 28 Ekim saat 20.10 sıralarında Uzunköprü ilçesi Çakmak köyü mülki sınırları içerisinde yaptıkları devriye sırasında düzensiz göçmenleri tespit etti.
olayın ayrıntıları:
Yapılan kontrolde toplam 9 kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalananların uyruk dağılımı şu şekilde kaydedildi: 5 Mısır, 1 Sudan, 1 Eritre ve 2 Cezayir.
işlemler ve teslim:
Yakalanan düzensiz göçmenlerin kimlik ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili işlemlerin jandarma tarafından sürdürüldüğü aktarıldı.
EDİRNE’DE 9 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
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