Mülki sınırda durdurulanlar: Uzunköprü'de Çakmak köyü yakınında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de sınır devriyesi

Jandarma ekipleri, 28 Ekim saat 20.10 sıralarında Uzunköprü ilçesi Çakmak köyü mülki sınırları içerisinde yaptıkları devriye sırasında düzensiz göçmenleri tespit etti.

olayın ayrıntıları:

Yapılan kontrolde toplam 9 kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalananların uyruk dağılımı şu şekilde kaydedildi: 5 Mısır, 1 Sudan, 1 Eritre ve 2 Cezayir.

işlemler ve teslim:

Yakalanan düzensiz göçmenlerin kimlik ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili işlemlerin jandarma tarafından sürdürüldüğü aktarıldı.

EDİRNE’DE 9 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI