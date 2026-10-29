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Yüksekova'da Cilo Dağları zirveleri karla kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuyan hava yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü; Cilo Dağları'nın zirveleri beyaza büründü, sürücüler uyarıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:58

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yüksekova'da Cilo Dağları zirveleri karla kaplandı

Yüksekova'da Cilo Dağları zirveleri karla kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yağışlı hava, yüksek kesimlerde kar şeklinde kendini gösterdi. İl genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından Cilo Dağları'nın zirveleri beyaza büründü ve bölge fotoğrafik manzaralar kazandı.

Kar yağışı ve oluşan görüntüler:

Yağışla birlikte dağ etekleri ve zirvelerde kar kalınlığı artarken, özellikle Cilo'nun yüksek noktalarında beyaz örtü belirginleşti. Yerel halk ve ziyaretçiler, kısa sürede değişen hava koşulları nedeniyle dağ görünümündeki dönüşümü fotoğrafladı. Oluşan manzaralar, bölgenin kış turizmi potansiyelini akıllara getiriyor.

Yetkililerin uyarıları ve hava beklentisi:

Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri ve vatandaşları hava muhalefetine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verileriyle örtüşen açıklamalarda, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de ilçe ve çevresinde etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi; yerel ekiplerin olası ulaşım ve güvenlik sorunlarına karşı hazır bulunduğu kaydedildi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE CİLO DAĞLARI BEYAZI...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE CİLO DAĞLARI BEYAZI BÜRÜNDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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