Yüksekova'da Cilo Dağları zirveleri karla kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yağışlı hava, yüksek kesimlerde kar şeklinde kendini gösterdi. İl genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından Cilo Dağları'nın zirveleri beyaza büründü ve bölge fotoğrafik manzaralar kazandı.

Kar yağışı ve oluşan görüntüler:

Yağışla birlikte dağ etekleri ve zirvelerde kar kalınlığı artarken, özellikle Cilo'nun yüksek noktalarında beyaz örtü belirginleşti. Yerel halk ve ziyaretçiler, kısa sürede değişen hava koşulları nedeniyle dağ görünümündeki dönüşümü fotoğrafladı. Oluşan manzaralar, bölgenin kış turizmi potansiyelini akıllara getiriyor.

Yetkililerin uyarıları ve hava beklentisi:

Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri ve vatandaşları hava muhalefetine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verileriyle örtüşen açıklamalarda, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de ilçe ve çevresinde etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi; yerel ekiplerin olası ulaşım ve güvenlik sorunlarına karşı hazır bulunduğu kaydedildi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE CİLO DAĞLARI BEYAZI BÜRÜNDÜ.