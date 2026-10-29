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Göreme'de peribacasının yıkılması bölgedeki güvenlik önlemlerini gündeme taşıdı

Nevşehir Göreme'de bir peribacası yıkıldı; olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yetkililer bölgede güvenlik önlemleri alıyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Göreme'de peribacasının yıkılması bölgedeki güvenlik önlemlerini gündeme taşıdı

Göreme'de peribacasının yıkılması

Nevşehir'in Göreme bölgesinde bir peribacasının yıkıldığı bildirildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından yapılmış ayrıntılı bir açıklama henüz paylaşılmadı; bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik tedbirleri ve ilk incelemeleri sürdürüyor.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, çevrede olası risklere karşı güvenlik çemberi oluşturarak bölgeyi kontrol altına aldı ve ziyaretçi akışını düzenlemek için önlemler aldı.

Bölgedeki etkiler ve inceleme:

Yıkılan peribacasının nedenine ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek ve benzer yapılar için risk değerlendirmesi yapmak üzere inceleme başlattı; bölgedeki halk ve ziyaretçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

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Nevşehir Göreme'de peribacasının yıkıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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