Cumhuriyet coşkusuna lavanta: Eskişehir'de bin 103 fidan meydanda

Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103. yılı anısına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bin 103 lavanta fidanı dağıtıldı. Etkinlik, Valilik Vilayet Meydanı'nda bugün saat 14.00'te gerçekleştirildi ve Eskişehirliler tarafından yoğun ilgi gördü.

etkinlik ayrıntıları:

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alanda hazır bulunarak fidanları vatandaşlara takdim etti. Program kapsamında dağıtımın sürdüğü, şu ana kadar yaklaşık 500 fidanın verildiği belirtildi. Vatandaşlar törende hem fidan teslimi hem de kutlama atmosferine ilgi gösterdi.

yönetimden mesajlar:

Doğan Kiras: Orman Bölge Müdürlüğü olarak bugün Valilik Vilayet Meydanı'nda vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için buradayız. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde vatandaşlarımıza toplam bin 103 adet lavanta fidanı dağıtıyoruz. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Şu ana kadar vatandaşlarımıza yaklaşık olarak 500 adet lavanta fidanı dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Buradayız, vatandaşlarımızı bekliyoruz.

Etkinlik, hem Cumhuriyet yıldönümünün anısına gerçekleşen bir kutlama hem de vatandaşlara doğayla bağ kurma fırsatı sundu. Yetkililer dağıtımın devam ettiğini ve programın gün boyu sürmesinin beklendiğini ifade etti.

ESKİŞEHİR'DE CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VATANDAŞLARA BİN 103 ADET LAVANTA FİDANI DAĞITILDI.