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Konya'da toprak kayması sokakta doğalgaz ve su borularını patlattı

Konya Meram'da inşaat yanındaki zemin çökmesi doğalgaz ve su borularına hasar verdi; ekipler gaz akışını kesti, sokak kısa süreli kapatıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da toprak kayması sokakta doğalgaz ve su borularını patlattı

olayın detayları:

Olay, saat 14.00 sıralarında Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Asbaşkan Sokak üzerinde meydana geldi. Yapımı süren bir inşaatın yanında toprağın kayması sonucu zeminde çökme oluştu ve bu çöküntü sırasında yoldaki altyapı boruları zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, hasar gören hatların doğalgaz ve su boruları olduğunu tespit etti.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine doğalgaz dağıtım, su arıza ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik şeridi oluşturarak giriş çıkışı kapattı; dağıtım ve arıza ekipleri ise olası patlamalara karşı ilgili hatların akışını durdurdu. Sokak bir süre yaya ve araç trafiğine kapalı tutuldu, hasar tespit ve onarım çalışmaları tamamlanmasının ardından girişler kontrollü olarak açıldı.

nedenler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Toprak kaymaları genellikle inşaat çalışmaları, yetersiz istinat önlemleri veya zemin koşullarının değişimi gibi etkenlerden kaynaklanabiliyor. Bu tür olaylarda erken ihbar, hızlı müdahale ve altyapı hatlarının güvenliğinin sağlanması hayati önem taşıyor. Yetkililer, altyapı hasarlarının onarılmasının ardından bölgedeki güvenlik ve ulaşım düzenlemelerini sonlandırdı.

KONYA’DA YAPIMI DEVAM EDEN İNŞAAT YANINA AÇILAN ZEMİN KENARINDA BULUNAN DOĞALGAZ VE SU HATTI...

KONYA’DA YAPIMI DEVAM EDEN İNŞAAT YANINA AÇILAN ZEMİN KENARINDA BULUNAN DOĞALGAZ VE SU HATTI BORULARI TOPRAK KAYMASI SONUCU PATLADI. GÜVENLİK AMAÇLI SOKAK GİRİŞ ÇIKIŞ BİR SÜRE KAPATILIRKEN, EKİPLER TARAFINDAN GAZ AKIŞININ KESİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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