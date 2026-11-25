Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile valiliklerde görev değişiklikleri yapıldı. Kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ilan edildi.

Çorum ve Bartın'daki atamalar

Kararnameye göre, Çorum Valisi Ali Çalgan Bartın Valiliği görevine atanırken, Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut ise Çorum Valiliği görevine getirildi.

Kararnamenin kapsamı

Yayımlanan kararname mülki idare amirliklerinde yapılan düzenlemeleri kapsıyor ve atamalar Resmi Gazete ile resmiyet kazandı. Söz konusu değişiklikler merkezî kararname çerçevesinde yürürlüğe girdi.

ÇORUM VALİLİĞİ GÖREVİNE MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ MEHMET MUT ATANDI.