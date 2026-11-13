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Pamukçu bengisi öğretmenlerin kültürel miras atölyesinde canlandı

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün etkinliğinde öğretmenler Pamukçu Bengisi'nin tarihini, Kuvayı Milliye ruhunu ve figürlerini uygulamalı öğrendi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Pamukçu bengisi öğretmenlerin kültürel miras atölyesinde canlandı

Pamukçu bengisi atölyesi düzenlendi

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri programı kapsamında Halk Oyunları Akademisi, Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde Pamukçu Bengisi adlı atölyeyi hayata geçirdi.

Program içeriği:

Etkinlikte Pamukçu Bengisi'nin tarihî kökenleri, Kuvayı Milliye ile ilişkilendirilen anlamı ve Balıkesir kültüründeki yeri ele alındı. Bilgiler, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Uzmanı ve Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Akbaş ile bölgeden ustalar tarafından öğretmenlere aktarıldı.

Teorik anlatımlar uygulamalı çalışmalara dönüştürüldü; katılımcı öğretmenler bengi figürlerinin düzenini, adım sırasını ve icra inceliklerini yerinde görerek deneme fırsatı buldu.

Öğretmenlerin rolü ve gösteri:

Program boyunca yerel kültürün korunması ve sonraki kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin taşıdığı sorumluluk vurgulandı. Etkinlikte öğretmenlere yönelik eğitimlerin sahaya dönük olması hedeflendi.

Sunumların ardından Pamukçu Mahallesi gençleri tarafından bir Bengi gösterisi sergilendi ve program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı.

BALIKESİRLİ ÖĞRETMENLERDEN PAMUKÇU BENGİSİ

BALIKESİRLİ ÖĞRETMENLERDEN PAMUKÇU BENGİSİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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