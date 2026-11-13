Onur Efe'nin dönüşü golle taçlandı

Yaz transfer döneminde Altay'dan Gaziemirspor'a katılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe, bahis nedeniyle aldığı 12 aylık hak mahrumiyeti cezasının sona ermesinin ardından sahalara geri döndü. Yaklaşık bir yıllık aranın ardından yeniden forma giyen futbolcu, kısa sürede takım içindeki yerini sağlamlaştırdı.

sahalara dönüş ve maç performansı:

Onur, cezanın ardından ilk olarak geçtiğimiz hafta sonu oynanan Balıkesirspor maçında kadroya girmişti. Teknik heyetin güvenini kazanan oyuncu, hafta içinde TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde 1922 Akşehirspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Gaziemirspor'un 3-1'lik galibiyetinde takımın ikinci golünü kaydeden Onur Efe, skora doğrudan katkı vererek maçın dönüm noktalarından birinde rol oynadı.

geçmiş gol ve beklentiler:

2002 doğumlu kanat oyuncusunun forma giydiği resmi maçlarda attığı son gol, Altay formasıyla Ekim 2025'te oynanan İzmir derbisinde Karşıyaka'ya karşı kaydedilmişti. Uzun süreli aranın ardından gol sevinci yaşayan Onur'un performansı, hem bireysel toparlanma hem de Gaziemirspor'un sezon hedefleri açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Teknik direktör ve takım arkadaşlarının desteğiyle ritmini bulmaya başlayan Onur Efe, kısa vadede düzenli süreler alarak skora katkı vermeyi sürdürebilir; bu da Gaziemirspor'un lig mücadelesinde önemli bir güç unsuru olabilir.

YAZ DÖNEMİNDE ALTAY’DAN GAZİEMİRSPOR’A TRANSFER OLAN ANCAK BAHİS NEDENİYLE 12 AYLIK HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALAN 24 YAŞINDAKİ KANAT OYUNCUSU ONUR EFE, YEŞİL-BEYAZLI FORMAYLA ÇIKTIĞI İKİNCİ MAÇINDA GOL ATARAK UZUN BİR ARANIN ARDINDAN YENİDEN SKOR ÜRETMEYİ BAŞARDI.