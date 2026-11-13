Işıklı Gölü'nde saz kedisinin nadir görüntüleri

Işıklı Gölü'nde görüntülenen yaban kedisi:

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü çevresinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKM) ekipleri tarafından doğal ortamında bir saz kedisi görüntülendi. Sazlıklar arasında ilerleyen yaban kedisi, ilk bakışta evcil bir kediye benzeyen görünümüyle kameralara yansıdı.

göz teması ve davranışı:

Kayda yansıyan anlarda sazlıklar içinde sakin adımlarla dolaşan hayvan, ekibi fark ettiğinde kısa süreli bir göz göze gelme yaşandı. Bu ince ve temkinli bakışın ardından saz kedisi sessizce yoluna devam ederek gözden kayboldu. Görüntüler, hayvanın insanlara alışık olmadığını ancak bölgeyi yaşam alanı olarak kullandığını gösterdi.

ekosistem ve koruma önemi:

Işıklı Gölü çevresinde elde edilen bu kayıtlar, bölgenin sulak alan özelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğinin önemini bir kez daha vurguluyor. Sazlıklar gibi hassas habitatlar, yaban hayatı için barınma ve beslenme alanı sağlarken, bu tür görüntüler koruma çalışmalarının değerini destekliyor. DKM ekiplerinin sahadaki çalışmaları, bölgedeki doğal yaşamın izlenmesi ve korunmasına katkı sunuyor.

IŞIKLI GÖLÜ’NDE SAZ KEDİSİ GÖRÜNTÜLENDİ