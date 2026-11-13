İş makineleri Gürpınar'da yolda kalan çiftçileri kurtardı

Gürpınar'da kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan çiftçiler kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, geçen günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi. Sıcaksu Mahallesi yolundan ilçe merkezine gitmeye çalışan çiftçiler, traktör ve römorklarıyla birlikte yolda kaldı. Durumun bildirilmesiyle bölgeye müdahale edildi.

Müdahale nasıl gerçekleşti:

Ekiplerin ihbar üzerine harekete geçmesi sonrası Kırkgeçit Şantiye Şefliği tarafından yönlendirilen iş makineleri bölgeye sevk edildi. Yolda kalan traktör ve tarım araçlarına halat takılarak, iş makinelerine bağlandı ve kontrollü şekilde çekilerek mahsur oldukları yerden çıkarıldı.

Yol temizliği ve güvenlik çalışmaları:

Kurtarma çalışmasının ardından ekipler, çiftçilerin güvenli şekilde ana yola ulaşmalarını sağladı. Ayrıca karla mücadele ekipleri, Sıcaksu Mahallesi'ne bağlı Tüzek Mezrası yolunda kar temizleme çalışması yaparak bölge ulaşımının sürekliliğini güvence altına aldı.

Yetkililer, kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını, zorunlu olmadıkça yola çıkılmamasını ve gerektiğinde yetkililere haber verilmesini tavsiye etti.

VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDE KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE YOLDA KALAN ÇİFTÇİLER, İŞ MAKİNELERİNİN DESTEĞİYLE KURTARILDI.