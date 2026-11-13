Dolar 50,3617 +0,16%
Euro 55,6881 +0,13%
Bist 11.914,02 +0,87%
Altın Gram 6.310,70 +0,31%
EUR/USD 1,1053 -0,06%
Brent Petrol 96,15 +0,34%
--°

Nahçıvan kukla tiyatrosu Altıeylül'de ücretsiz gösteri ve atölye sunacak

Nahçıvan Devlet Kukla Tiyatrosu, 21-22 Kasım 2026'da Altıeylül'de 37 yıllık birikimiyle ücretsiz gösteri, atölye ve Çehov uyarlaması sunacak.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:21

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 13:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Nahçıvan kukla tiyatrosu Altıeylül'de ücretsiz gösteri ve atölye sunacak

etkinlik hakkında:

Altıeylül Belediyesi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası bir program düzenliyor. Organizasyon kapsamında Nahçıvan Devlet Kukla Tiyatrosundan bir ekip, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde Altıeylül'de sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikler, Altıeylül Belediyesi Kültür Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Programın en dikkat çeken yönlerinden biri, tiyatro ekibinin Altıeylül'e tamamen ücretsiz gelerek gösteri ve atölye çalışmalarını sunacak olması; böylece belediyeye ek bir sanatçı ağırlama ücreti yüklenmeden uluslararası bir kültür buluşması sağlanacak.

program ve atölyeler:

İki gün sürecek etkinlikler farklı yaş gruplarına yönelik içerik taşıyor. Çocuklara yönelik kukla tiyatrosu gösterileri minik izleyicilere yönelik hazırlanırken, yetişkin seyirci için dünya edebiyatından bir örnek sahneleniyor: Anton Çehov'un "6 Numaralı Koğuş" adlı eserinin tiyatro uyarlaması izleyiciyle buluşacak. Ayrıca gençler ve yetişkinler için kukla oynatım, yönetim ve sahne arkası tekniklerine odaklanan atölye çalışmaları düzenlenecek; katılımcılar doğrudan tiyatro sanatçılarıyla çalışma fırsatı bulacak.

tarihçe ve kültürel önem:

1989 yılında kurulan Nahçıvan Devlet Kukla Tiyatrosu, 37 yıllık birikimiyle Azerbaycan'ın köklü sanat kurumları arasında yer alıyor. 2004 yılından itibaren adını taşıdığı eğitimci ve aydının ismi Mehemmed Tağı Sidgi ile anılan tiyatro, geleneksel kukla sanatını çağdaş tiyatro anlayışıyla buluşturarak özellikle çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunuyor.

Topluluk, bugüne kadar Türkiye, İran ve Tacikistan başta olmak üzere farklı ülkelerde gerçekleştirdiği turne ve festivallerle Azerbaycan kültürünü uluslararası platformlarda temsil etti. Altıeylül'deki program, bu birikimi yerel izleyiciyle doğrudan buluşturarak iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi derinleştirmeyi hedefliyor.

Belediye ve organizatörler, etkinliklerin hem çocukların sanatla erken yaşta tanışmasına hem de yetişkin izleyicilere farklı bir tiyatro deneyimi sunmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Katılıma ilişkin ayrıntılar ve program akışı, Altıeylül Belediyesi duyurularıyla ilan edilecek.

NAHÇIVANLI SANATÇILAR ALTIEYLÜL’DE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

NAHÇIVANLI SANATÇILAR ALTIEYLÜL’DE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis'te üç vakıf camisi restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı
images

Sakarya'da doğa manzaralarının 6. ulusal yarışması: kazananlar açıklandı
images

Kayseri Japon turistlerin radarında: 15 acente ile B2B köprüsü kuruldu
images

Beyrut'te kültür köprüsü: Bilal Erdoğan'dan Yunus Emre merkezine ziyaret

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

HİKMET projesiyle Uşak'ta değer eğitimi başlatıldı, 16 mescit ve konferans salonu açıldı

geri dönüşüm iklim politikasının yatırım ve finansman gündeminde

Bademağacı'nda Ayşe teyze ve üç çocuğu yeni yuvalarına kavuştu

Ara tatilde Kayseri: 306 bin 819 öğrenci ve 23 bin 228 öğretmen mola verdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı