Nahçıvan kukla tiyatrosu Altıeylül'de ücretsiz gösteri ve atölye sunacak

etkinlik hakkında:

Altıeylül Belediyesi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası bir program düzenliyor. Organizasyon kapsamında Nahçıvan Devlet Kukla Tiyatrosundan bir ekip, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde Altıeylül'de sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikler, Altıeylül Belediyesi Kültür Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Programın en dikkat çeken yönlerinden biri, tiyatro ekibinin Altıeylül'e tamamen ücretsiz gelerek gösteri ve atölye çalışmalarını sunacak olması; böylece belediyeye ek bir sanatçı ağırlama ücreti yüklenmeden uluslararası bir kültür buluşması sağlanacak.

program ve atölyeler:

İki gün sürecek etkinlikler farklı yaş gruplarına yönelik içerik taşıyor. Çocuklara yönelik kukla tiyatrosu gösterileri minik izleyicilere yönelik hazırlanırken, yetişkin seyirci için dünya edebiyatından bir örnek sahneleniyor: Anton Çehov'un "6 Numaralı Koğuş" adlı eserinin tiyatro uyarlaması izleyiciyle buluşacak. Ayrıca gençler ve yetişkinler için kukla oynatım, yönetim ve sahne arkası tekniklerine odaklanan atölye çalışmaları düzenlenecek; katılımcılar doğrudan tiyatro sanatçılarıyla çalışma fırsatı bulacak.

tarihçe ve kültürel önem:

1989 yılında kurulan Nahçıvan Devlet Kukla Tiyatrosu, 37 yıllık birikimiyle Azerbaycan'ın köklü sanat kurumları arasında yer alıyor. 2004 yılından itibaren adını taşıdığı eğitimci ve aydının ismi Mehemmed Tağı Sidgi ile anılan tiyatro, geleneksel kukla sanatını çağdaş tiyatro anlayışıyla buluşturarak özellikle çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunuyor.

Topluluk, bugüne kadar Türkiye, İran ve Tacikistan başta olmak üzere farklı ülkelerde gerçekleştirdiği turne ve festivallerle Azerbaycan kültürünü uluslararası platformlarda temsil etti. Altıeylül'deki program, bu birikimi yerel izleyiciyle doğrudan buluşturarak iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi derinleştirmeyi hedefliyor.

Belediye ve organizatörler, etkinliklerin hem çocukların sanatla erken yaşta tanışmasına hem de yetişkin izleyicilere farklı bir tiyatro deneyimi sunmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Katılıma ilişkin ayrıntılar ve program akışı, Altıeylül Belediyesi duyurularıyla ilan edilecek.

NAHÇIVANLI SANATÇILAR ALTIEYLÜL’DE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK