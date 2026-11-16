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Muradiye girişinde seyir halindeki araçta yangın; itfaiye ekipleri müdahale etti

İskenderun Muradiye Mahallesi Ziraat Park girişinde seyir halindeki araçta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muradiye girişinde seyir halindeki araçta yangın; itfaiye ekipleri müdahale etti

Muradiye girişinde seyir halindeki araçta yangın; itfaiye ekipleri müdahale etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Muradiye Mahallesi Ziraat Park girişinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Olayı bildiren ihbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangına müdahale ve tespit:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından yapılan açıklamada, henüz kesin bir belirleme olmadığı bildirildi.

güvenlik ve hasar durumu:

Müdahalenin ardından ekipler bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi ve gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak yangında aracın zarar gördüğü belirtildi.

Soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İskenderun&#039;da seyir halindeki araçta yangın çıktı

İskenderun'da seyir halindeki araçta yangın çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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