Muradiye yerleşkesinde kapanış:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Muradiye yerleşkesinde uzun yıllardır hizmet veren Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, yeni 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınma işlemi tamamlanmasının ardından kapılarını kapattı. Bugün 112 ekipleri tarafından nakledilen son 17 hasta ile birlikte bina hasta kabulüne son verdi. Boşaltılan eski tesisin kısa süre içinde Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ek binası olarak hizmete devam edeceği bildirildi.

Taşınma süreci ve idari kararlar:

Acemler'de inşa edilip açılan yeni yerleşkeye kentteki köklü kamu hastanelerinin nakli süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün 15 Ekim 2026 tarihli açılış onayı doğrultusunda Muradiye'deki müstakil hastane statüsü kaldırıldı ve taşınma işlemleri başlatıldı. Nakil operasyonu kapsamında hastanedeki yatan hastalar ambulanslarla yeni kampüse yönlendirildi; bina böylece hasta kabulüne kapatıldı.

Mahalle kültürü ve esnafın vedası:

Yerleşkenin kapanması, yarım asrı aşkın süredir mahalle dokusunun parçası olan bina etrafında yaşayan ve çalışanlarda derin bir hüzün bıraktı. Çevredeki esnaf, hastane önündeki hareketliliğin sona ermesiyle ekonomik ve sosyal boşluğun hissedildiğini söyledi. Hastane önündeki büfesini yıllardır işleten Kadir Ersavaş duygularını, "1987 yılından bu yana hastane önünde halka hizmet ediyorum. Bir gün olsun büfeyi açmamazlık yapmadım. Rahmetli Ali Osman Sönmez çok kapsamlı bir hastane yaptı. Zamanında burası Marmara Bölgesinin en kapsamlı kanser hastanesiydi. Ulaşım çok kolaydı. İnşallah yeni yapılan hastane vatandaşlarımız için daha faydalı olur. Buranında atıl kalmasını istemiyoruz, halk için yeniden hizmete açılmasını talep ediyoruz." şeklinde ifade etti.

50 yıldır hastane karşısındaki durakta taksicilik yapan Turgay Yaman ise kapanış anını hatırlatarak, "Daha hastane açılmamıştı, biz buradaydık. 1992 senesinde açılışına tanık olduk. Şimdi kapanışına tanık oluyoruz yalnız tek başımıza kaldık. Hasta yakınlarına ve hastalara hizmet veriyorduk. Artık müşterimiz olmaz, kör kuyunun içine düştük" dedi.

Tarihçe ve sağlık hizmetleri:

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Bursalı sanayici ve eski milletvekili merhum Ali Osman Sönmez tarafından yaptırılarak Sağlık Bakanlığı'na bağışlandı. Temeli 7 Ağustos 1990'da atılan; inşaatına Eylül 1990'da başlanan tesis, 10.404 metrekarelik saha üzerinde yaklaşık 8.200 metrekare kapalı alana sahip şekilde inşa edildi. İnşaatın tamamlanmasının ardından 1994 yılında 200 yatak kapasiteli müstakil onkoloji hastanesi olarak hizmete girdi.

Açıldığı günden itibaren yalnızca Bursa'ya değil çevre illere de hizmet veren kurum, kemoterapi, radyoterapi ve nükleer tıp alanlarında hasta kabul ederek bölgenin önemli sağlık yatırımları arasında yer aldı. Yeni yerleşkenin hizmete başlamasıyla birlikte sağlık hizmetlerinin daha geniş kapasiteyle sürdürülmesi hedefleniyor; eski binanın ise bölge halkı tarafından yeniden değerlendirilmesi talebi öne çıkıyor.

BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİ MURADİYE YERLEŞKESİNDE UZUN YILLARDIR HİZMET VEREN ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ, YENİ ALİ OSMAN SÖNMEZ DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNE TAŞINMA SÜRECİ KAPSAMINDA KAPILARINI KAPATTI. HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDEN SON 17 HASTANIN SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE 112 EKİPLERİNİN SEFERBER OLDUĞU BAŞARILI BİR OPERASYONLA YENİ HASTANEYE TAHLİYELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÇEVREDEKİ ESNAF İLE VEDALAŞAN HASTANE PERSONELİ HASTANE ÖNÜNDE TOPLANIP ALKIŞLARLA VEDA EDİP YENİ GÖREV YERLERİNE GİTTİ. HASTANENİN BOŞALTILIP KAPILARININ KAPATILMASININ ARDINDAN 50 YILDIR KOMŞULUK YAPAN ÇEVREDEKİ ESNAFI BURUK BİR HÜZÜN KAPLADI.