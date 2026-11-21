Denetim ve operasyon:

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmada fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli araca operasyon düzenledi.

Araç araması ve ele geçirilen malzeme:

Takip sonucu durdurulan ve içinde 3 şüpheli şahsın bulunduğu tırın dorsesinde yapılan aramalarda 5 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Soruşturma ve adli işlem:

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

DENİZLİ’DE KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULÜ KAÇAKÇILIĞI YAPAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 5 TON 610 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.