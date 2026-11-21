Kapsamlı operasyonun detayları

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kent merkezinde ve İstanbul bağlantılı hat üzerinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler yakalandı.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonda ilk adreste yapılan çalışmada 40,53 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 30,26 gram esrar ve 32,68 gram ketamin ele geçirilerek bir şüpheli gözaltına alındı.

İkinci operasyonda ise şüphelinin ikametinde satışa hazır şekilde düzenlenmiş 37 parça halinde toplam 124 gram skunk, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 600 TL nakit para ve 1 adet hassas terazi bulundu.

operasyonun seyri ve yargı süreci:

Yürütülen soruşturmada, Kastamonu'ya gönderildiği değerlendirilen şahsın tespiti üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli operasyon gerçekleştirildi ve şüpheli yakalandı. Her iki şüpheli de adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Kamu güvenliğini sağlama ve sokak satıcılarına yönelik çabaların parçası olan bu tür operasyonlarda, ele geçirilen miktarlar ve delillerin kriminal incelemeleri ile soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama