Otobüste zamanla yarışan müdahale:

20 Kasım 2026, saat 14.50 civarında Şehir Merkezi-Kayabaşı güzergahında sefer yapan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. denetimindeki özel halk otobüsünde bir yolcu rahatsızlandı. Durumu haber alan şoför Yavuz Selim Gül, yolcunun sağlık hizmetine vakit kaybetmeden ulaşması için aracın güzergâhını değiştirerek otobüsü Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirdi. Şoförün hızlı kararı ve yolcuların desteği, kişinin acil tıbbi müdahaleye hızlı erişmesini sağladı.

Olayın gelişimi:

Yolcunun rahatsızlandığını bildirmesiyle başlayan süreçte Gül, durumu ciddiyetle değerlendirip güvenli şekilde rotayı değiştirdi. Diğer yolcuların da yardımıyla yapılan koordinasyon, acil servise ulaşım süresini kısalttı. Olay, toplu taşımada kriz anlarında alınabilecek pratik ve insan odaklı müdahaleye örnek oluşturdu.

Belediye ve başkanın tebriki:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zor anında yardım eden Yavuz Selim Gül ile duyarlılık gösteren yolculara teşekkür etti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç de örnek davranış dolayısıyla Gül'ü tebrik ederek bu olayın insan hayatına verilen değerin ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu vurguladı. Belediye, toplu ulaşım hizmetlerinde güvenlik ve konforun yanı sıra insan odaklı yaklaşımın önemini bir kez daha hatırlattı.

GÜZERGÂHINI DEĞİŞTİREREK DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ’NE YÖNELEN ŞOFÖR, YOLCUNUN ZAMAN KAYBETMEDEN SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞMASINI SAĞLADI.