Çivril'de mantar zehirlenmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde doğadan toplanan mantarları arkadaşlarıyla tüketen 71 yaşındaki Ali Çiğdem, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay ilçede üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, beş arkadaşın kırsal alandan mantar toplamasıyla başladı. Grup, topladıkları mantarları pişirerek piknik alanında yemeye karar verdi ve Ahmetcik Mesire Alanı'nda bir araya geldi. Yemek sırasında mantarları tüketen kişilerden Ali Çiğdem bir süre sonra aniden rahatsızlandı ve durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Hastanede müdahale ve yankılar:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce yerel hastaneye kaldırılan Çiğdem, acil serviste tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çiğdem'in ölümü, özellikle 30 Ağustos Caddesi üzerinde uzun yıllar esnaflık yapmış olması nedeniyle aile, yakın çevre ve esnaf camiasında derin üzüntü yarattı.

Olay, doğadan toplanan mantarların tüketilmesinin risklerini yeniden gündeme getirdi. Yetkililer ve sağlık uzmanları, tanınmayan veya tam ayırt edilemeyen mantarların kesinlikle tüketilmemesi ve şüphe durumunda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini hatırlatıyor. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler sürüyor.

ALİ ÇİĞDEM