kaza yerinde ilk bilgiler:
Adıyaman merkez Organize Sanayi Sitesi içerisinde bir hafif ticari araç ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Abdurrahman P. yaralandı.
müdahale ve sevk:
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
soruşturma:
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın nedenine ilişkin inceleme yapıyor.
ADIYAMAN’DA, OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
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