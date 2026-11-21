kaza yerinde ilk bilgiler:

Adıyaman merkez Organize Sanayi Sitesi içerisinde bir hafif ticari araç ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Abdurrahman P. yaralandı.

müdahale ve sevk:

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın nedenine ilişkin inceleme yapıyor.

ADIYAMAN’DA, OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.