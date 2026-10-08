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Muratlı'da yavuz sultan selim anaokulu'na çocuklar için yeni kütüphane açıldı

Yavuz Sultan Selim Anaokulu'na kurulan yeni kütüphane, Muratlı'da protokolün katıldığı törenle açıldı; amaç çocuklarda erken kitap sevgisini geliştirmek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Muratlı'da yavuz sultan selim anaokulu'na çocuklar için yeni kütüphane açıldı

Muratlı'da minik okuyuculara yeni bir okuma alanı kazandırıldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Anaokulu bünyesinde düzenlenen törenle yeni bir kütüphane hizmete girdi. Açılış, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve yerel protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışa katılanlar:

Törene, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz, Milli Eğitim Şube Müdürü Fazlı Çiçek, okul müdürü Dr. Özge Karaevli, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören ve kütüphanenin işlevi:

Açılış konuşmasında Dr. Özge Karaevli, kütüphanenin kurulumunda destek veren kurum ve hayırseverlere teşekkür etti. Tekirdağ Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu ise kütüphanelerin çocukların zihinsel ve sosyal gelişimindeki rolünü vurguladı ve erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çekti.

"Çocuklarımıza erken yaşta kitap sevgisi aşılamayı hedefliyoruz" sözleri törene damga vurdu. Konuşmaların ardından kütüphanenin kurdelesi, törene katılan protokol üyeleri ile minik öğrenciler tarafından ortaklaşa kesildi.

Tören kapsamında kütüphanenin kurulmasına katkı sağlayan hayırseverlere plaket takdim edildi. Açılış sonrası öğrenciler yeni kütüphanedeki kitapları inceleyerek keyifli ve meraklı anlar yaşadı.

Program, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gezici Kütüphanesinin öğrencilerin ziyaretine açılmasıyla sona erdi; minikler gezici kütüphaneyi gezip kitapları keşfetme fırsatı buldu.

Yavuz Sultan Selim Anaokulu&#039;na yeni kütüphane kazandırıldı

Yavuz Sultan Selim Anaokulu'na yeni kütüphane kazandırıldı

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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