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Muratpaşa kaymakamı İhsan Kara beklenmedik kalp kriziyle hayatını kaybetti

Antalya'da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara (61), evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Muratpaşa kaymakamı İhsan Kara beklenmedik kalp kriziyle hayatını kaybetti

Muratpaşa kaymakamı İhsan Kara beklenmedik kalp kriziyle hayatını kaybetti

Antalya'da görev yapan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara (61), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından sağlık ekiplerinin adrese sevk edilmesiyle ortaya çıktı.

olayın seyri:

Eşinin bildirimine ulaşan ekipler, konuta intikal ederek Kara'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan yerinde müdahalenin ardından Kara, sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

müdahale süreci:

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen İhsan Kara kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yetkililerden gelecek resmi bilgiler bekleniyor.

ANTALYA&#039;DA MURATPAŞA KAYMAKAMI İHSAN KARA EVİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI...

ANTALYA'DA MURATPAŞA KAYMAKAMI İHSAN KARA EVİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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