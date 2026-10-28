Muratpaşa kaymakamı İhsan Kara beklenmedik kalp kriziyle hayatını kaybetti

Antalya'da görev yapan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara (61), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından sağlık ekiplerinin adrese sevk edilmesiyle ortaya çıktı.

olayın seyri:

Eşinin bildirimine ulaşan ekipler, konuta intikal ederek Kara'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan yerinde müdahalenin ardından Kara, sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

müdahale süreci:

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen İhsan Kara kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yetkililerden gelecek resmi bilgiler bekleniyor.

ANTALYA'DA MURATPAŞA KAYMAKAMI İHSAN KARA EVİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ.