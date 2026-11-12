Muratpaşa'da sürdürülebilir kent için buluşma: plastik haritası ve iklim stratejileri

Muratpaşa Belediyesi’nin iklim ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği COP TOWN programı, Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki açılışla başladı. Etkinlikte, plastik kirliliğinin üretimden sofraya uzanan boyutunu ele alan yeni bir çalışma ve kentlerin iklim dayanıklılığını artırmaya yönelik politika tartışmaları öne çıktı.

kitap ve bulgular:

Programda tanıtılan ve Prof. Dr. Sedat Gündoğdu tarafından derlenen 152 sayfalık "Plastik Türkiye: Üretimden Sofraya Bir Kirlilik Haritası" adlı kitap, farklı disiplinlerden 13 yazarın katkısıyla plastik kirliliğinin bilimsel izini sürüyor. Çalışma, üretimden tüketime, denizlerden sofralara uzanan zincirdeki verileri bir araya getiriyor.

Kitapta öne çıkan veriler arasında, 2026 yazında Alanya kıyılarında yapılan ölçümlerde kilometrekare başına 1 milyon ile 34 milyon mikroplastik parçacığı tespit edildiği, bu yoğunluğun Antalya için bildirilen arka plan değerinin 2 ila 65 katı seviyelerine çıktığı yer alıyor. Ayrıca çalışmada, Türkiye’de yılda yaklaşık 10 milyon ton plastik ürün üretildiği ve belediyelerin topladığı yıllık 33 milyon ton atığın 3,3 milyon tonunun plastiklerden oluştuğu vurgulanıyor.

panel tartışmaları ve öneriler:

Etkinlik kapsamında iki ayrı panel düzenlendi. "Türkiye’nin Plastik Görünümü" başlıklı ilk panelin moderatörlüğünü Meral Tosun yaptı; Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Doç. Dr. Muhittin Onur Akça ve Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Kırmızı konuşmacı olarak katıldı. Panelde, plastik kirliliğinin kaynakları, ölçüm bulguları ve toplum sağlığına etkileri tartışıldı.

İkinci panel ise Prof. Dr. Sedat Gündoğdu moderatörlüğünde "Daha Dayanıklı Şehirler İçin Etkili Bir İklim Politikası Nasıl Olmalıdır?" başlığıyla gerçekleştirildi. ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Dr. Akgün İlhan ve Prof. Dr. Ezgi Orhan Muşta konuşmacı olarak kentlerin iklim krizine karşı dayanıklılığının artırılmasına yönelik stratejileri ele aldı.

Panellerde öne çıkan çözüm önerileri arasında tüketimin azaltılması, yeniden kullanım sistemlerinin yaygınlaştırılması, plastik atık ithalatının sonlandırılması ve geri dönüşüm tesislerinin sıkı denetime tabi tutulması yer aldı. Etkinlikte ayrıca, çalışmanın Akdeniz’e her gün 144 ton plastik bırakıldığı yönündeki bulgusu paylaşıldı.

yerel uygulamalar ve belediye taahhütleri:

Açılış konuşmasını yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre politikalarının ekonomik kalkınma politikalarıyla birlikte planlanması gerektiğini vurguladı. Uysal, "Çevre politikaları kazançlı çıkılan bir zemine oturtulabilirse ve iktisadi gelişme politikalarıyla entegre bir çevre yaklaşımı ortaya çıkarsa başarı şansı artacaktır. Sıfır Atık Projesi’nin kaynağı olan Çevreci Komşu Kart bizim buluşumuzdur" ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal, atık ayrıştıran vatandaşlara ekonomik kazanç sağlayan uygulamaların yanı sıra belediyenin sürdürülen çevre çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Sıralanan uygulamalar arasında kurumsal enerji ve iklim eylem planı, bağımsız atık toplayıcılarının kooperatifleşmesi, belediyenin beş Mavi Bayraklı plajı, deniz dibi ve yamaç temizliği, plastiksiz belediye uygulamaları, Dijital İklim Portalı ve Genç İklim Liderleri Platformu bulunuyor.

Uysal ayrıca ücretsiz perlatör dağıtımı, yeşil alan sulamalarında otomasyon sistemlerinin kullanılması ve çevre eğitimi alanında alınan ödülleri hatırlattı. Belediye yetkilileri, bu uygulamaların yerel düzeydeki etkisini güçlendirmek için politika ve denetim unsurlarının birlikte yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

COP TOWN açılışı, bilimsel veriler ile kent yönetimi uygulamalarını bir araya getirerek plastik kirliliği ile mücadelede politika, denetim ve toplumsal dönüşüm boyutlarını tartışmaya açtı. Etkinlik, yerel uygulama örneklerinin başka kentlerde de model alınması çağrısıyla sonlandı.

Muratpaşa'da COP TOWN başladı: Türkiye'nin plastik kirliliği haritası açıklandı