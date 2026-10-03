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Munzur vadisi sonbaharın sessizliğine teslim oldu

Yazın yoğun ziyaretçi akını yaşayan Munzur Vadisi, sonbaharda sessizliğe büründü; ziyaretçiler doğanın renkleriyle baş başa kalmanın tadını çıkarıyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:23

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Munzur vadisi sonbaharın sessizliğine teslim oldu

Munzur'da sonbahar sessizliği:

Munzur Vadisi, Tunceli'nin doğal cazibesini yaz boyunca binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyle paylaşıyor. Yaz aylarındaki yoğunluk ve festival dönemlerinin canlılığı, bölgeyi ülke genelinde öne çıkarırken sonbaharla birlikte günlük yaşam yerini sakinliğe bıraktı. Ağaçların sararan yaprakları ve düşen sıcaklık, vadide farklı bir atmosfer oluşturuyor; popüler rotalar daha tenha, yürüyüş yolları daha huzurlu hale geldi.

ziyaretçilerin gözünden:

Kayseri'den Tunceli'ye gelen Özlem Kurt Demirkol, daha önce arkadaşlarının anlattıkları nedeniyle bölgeyi görmek istediklerini söyledi. Demirkol, festival zamanı geldiğinde bölgenin oldukça kalabalık olduğunu belirterek, "İlk olarak festival zamanında gelmiştik. Tabi o zamanlar bayağı kalabalıktı burası, adım atılacak yer yoktu diyebilirim. Çok beğendiğimiz için tekrardan gelmek istedik. Sonbahar vakti geldik, şu an sessizliğe bürünmüş burası. Şehri doğayla baş başa bırakmışlar" ifadelerini kullandı.

doğayla baş başa kalmanın tercih edilmesi:

Ziyaretçiler, yazın görülen yoğunluğun aksine sonbaharda daha çok doğa yürüyüşü, fotoğraf ve sakin dinlenme imkânlarını tercih ediyor. Bölgenin mevsimsel dönüşümü, hem peyzaj hem de ziyaretçi deneyimi açısından belirgin farklılıklar sunuyor; festival ve yaz sezonu faaliyetleri sona erdiğinde, Munzur vadisi sessizliğe ve doğal ritmine geri dönüyor.

Sonuç olarak, Munzur vadisi sonbaharda daha sakin bir ziyaret deneyimi arayanlara uygun bir seçenek sunuyor; bölgedeki renk değişimi ve dingin atmosfer, doğayla baş başa kalmak isteyenleri çekmeye devam ediyor.

YAZ AYLARINDA BİNLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYAN MUNZUR, SONBAHARLA BİRLİKTE SAKİN GÜNLERİNE...

YAZ AYLARINDA BİNLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYAN MUNZUR, SONBAHARLA BİRLİKTE SAKİN GÜNLERİNE DÖNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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